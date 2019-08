Már Nagyatádra hangolódnak a veszprémi triatlonosok

A nagyatádi hosszútávú országos bajnokságot megelőzően népes csapattal vett részt és igen eredményesen szerepelt a Decathlon Zalatriatlon elnevezésű viadalon a Veszprémi Triatlon Egylet (VTE).

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a zalaegerszegi erőpróbán az utánpótlás is nagyszerűen tette a dolgát, a fiatalok igazi aranyesővel örvendeztették meg edzőiket, szüleiket és szurkolóikat. A felnőttek sem tettek másként, kifejezetten jól szerepeltek a sprint távú megméretésen.

A Gébárti-tó környékén megrendezett ranglistaviadalon 750 méter úszás, 20 kilométer kerékpározás és öt kilométeres futás szerepelt a programban. Mint azt megtudtuk, a veszprémiek többsége már javában a jövő szombati hosszútávú triatlon országos bajnokságra készül, s ezt a zalaegerszegi versenyt ráhangolódásnak tekintette. Ráadásul a többségnek a sprint táv túl gyors és rövid, a VTE sportolói inkább a hosszabb megméretéseket részesítik előnyben. Ennek ellenére az élvezetes, de kemény pályán szép eredmények születtek.

A versenyen mintegy 340 induló vett részt, a VTE nyolc felnőttel nevezett. A nőknél Somogyi Zsófia kategóriájában 1:27 órás teljesítménnyel a hatodik helyen ért célba. Sefcsikné Solymosi Ildikó 1:32 órát ment és kilencedik lett korosztályában. Czafit Zsuzsanna 1:35 perccel korcsoportjában a 14. helyen végzett, míg Csetényi Guba Mara 1:36 órával a 15. lett kategóriájában.

A férfiaknál Páll Sebestyén élete első triatlon versenyén korosztályában a második helyet szerezte meg 1:07 órával. Burján Jenő 1:09 órával korcsoportjában az ötödik helyen végzett. Gáspár Ferenc, aki élete első ironmanjére készül, 1:18 órával kategóriájában a 15. helyezést érte el. Vas András pedig óriási hajrával korosztályában 1:29 órával a 30. lett.

Mint azt Burján Jenőtől, a Veszprémi Triatlon Egylet szakvezetőjétől megtudtuk, sportolóik szinte minden hétvégén részt vesznek valamilyen erőpróbán, s bár amatőrök, az eredményességük a profikéval vetekszik, hiszen az elmúlt esztendőt tekintve a harmadik legeredményesebb klub volt a magyar egyesületek pontversenyében a VTE.

A jövő héten rendezik a triatlonosok egyik legfontosabb eseményét, a nagyatádi hosszútávú országos bajnokságot, az ironmant. Itt a VTE az eddigi legnépesebb küldöttségével vesz részt, 25-en próbálnak szerencsét egyéniben, s rajtuk kívül hat-nyolc csapat is leadja nevezését. A tavaly a csapatok közti eredményességi versenyben harmadik helyen végző veszprémiek az idén is szép reményekkel vágnak neki a nem mindennapi erőfelmérőnek. Rónaszéki Balázs egyéni csúcsra törne, mindemellett abszolútban is a legjobbak közé törekszik, de saját kategóriájában, a 35-39 évesek között is éremesélyes. Varga Elemér az 50-54 éveseknél szintén jó eredményben bízhat, ahogy a veteránoknál rajtoló Bődi Sándor is.

A férfiaknál akad két olyan sportoló is, aki amennyiben teljesíti a 2019-es nagyatádi versenyt, bekerül egy különleges és elit közösségbe, az úgynevezett Tízen Túliak Társaságába. Földi József és Burján Jenő tizenegyedszer teljesítheti a 3.6 kilométeres úszást, a 180 kilométeres kerékpározást, és 42.195 kilométeres futást.

A nőknél Lakatos Susanne akár abszolútban is favorit az első tíz hely egyikének megszerzésére, de Szekeres Marianntól is szép eredményre számíthatunk.

A nagyatádi ironmant augusztus 10-én tartják.