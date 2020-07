Marcell a leggyorsabb kerékpáros a hegyen

A hegyikerékpár sportág downhill szakágának többszörös magyar bajnoka, Ferenczi Marcell a szlovákiai többfordulós kupasorozat döntőjében ugyan elesett, mégis ő lett újra a leggyorsabb magyar az elit kategóriában.

A mountain bike sportág downhill, azaz hegyről le szak­ágának 19 éves bajnoka már az elmúlt évben is több versenyen megszerezte a leggyorsabb magyar versenyző címet. Most ugyan nem sikerült úgy a megmérettetés, ahogy szerette volna, mégsem esik kétségbe, egész nyáron versenyezni fog. Augusztusban Ausztriában áll rajthoz az Európa Kupán. Még abban a hónapban a downhill legjobbjai küzdenek újra Eplényben a bajnoki címért, Marcell ott is indul.

Az ajkai szakközépiskola és kollégium Bánki Donát tagintézményében tanuló versenyző gépgyártás-technológusnak készül. A kerékpár a szíve csücske volt mindig, és bár sok sportágat megismert fiatalabb korában, a kerékpározás lett a befutó. Mindennap edz speciális kétkerekűjén, külföldi bikeparkokba is jár erősíteni, mert itthon erre nincs lehetősége. Amellett spinningezik, úszik, konditerembe jár, fut. Jelenleg a miskolci DVTK Freeriderz csapatát erősíti, edzője Polnai Zsolt. Az ajkai Halász Dániel személyi edző segítségével pedig növeli az állóképességét és a rugalmasságát.

Versenysportja két fő irányvonala a downhill és a cross country, ő az előbbi mellett tette le a voksát. Az intenzív, erőt, ügyességet és állóképességet igénylő lejtőzés során a természetes és mesterséges akadályok leküzdése a pályán néha csak pár perc, a legnagyobb kihívást a versenytársak és az idő jelenti.

Marcell speciális kerékpárja egy motorhoz hasonlít leginkább, de annál könnyebb, mindössze 17 kilogrammos. Teleszkópos elöl és hátul, olajfékes, 10-es váltóval. A kerékpárt minden verseny után szervizelik.