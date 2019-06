Másfél éves kihagyás után remek formában a veszprémi dzsúdós

A junior országos bajnokságon elért harmadik hely után (–90 kg) megnyerte a diákolimpiát a –100 kg-os kategóriában Hajdu Balázs, a Vincze JC dzsúdósa.

A zirci küzdősport-egyesület 19 éves versenyzője energikus kisgyerek volt, 7 éves korában kezdett el dzsúdózni. Elmondása szerint inkább bokszolni szeretett volna, de szülei azt javasolták neki, hogy a szorító helyett forduljon inkább a dzsúdószőnyeg felé. Az eredmények eddig őket igazolják.

Nem volt azonban töretlen a sikerig vezető út: 2017-ben, egy orosz ellenféllel vívott Európa-kupa-mérkőzésen Balázs keresztszalag-szakadást szenvedett a jobb térdében. Ezután hosszú rehabilitációs időszak következett, majdnem másfél év telt el, mire ismét versenyezni kezdhetett.

– A dzsúdóban van egy olyan kifejezés, hogy szőnyegbiztonság, ez ennyi idő alatt nagyon könnyen elveszik. Nekem ezért a sérülést követő első verseny nagyon nehéz volt, de a diákolimpián már minden rendben ment – magyarázta.

Fiatal kora ellenére Balázs rendkívül elkötelezett és céltudatos: hetente négy alkalommal edz Zircen Vincze Lajos, Vincze Ferenc és Vincze Balázs felügyelete mellett, egyszer pedig Budapesten. A fővárosban lehetősége van korosztálya legjobbjai ellen küzdeni, ezt a fejlődése szempontjából nagyon fontosnak tartja. Amikor otthon van, különböző erősítő gyakorlatokat végez – azt mondja, egyetlen napot sem tudna elképzelni dzsúdó nélkül. Példaképének sportemberi nagysága és az elért eredményei miatt Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok cselgáncsozót tartja.

– A legtöbb dzsúdós a húszas éveiben eléri karrierje csúcsát, ő viszont kivétel. Közel negyvenévesen is fel tudja venni a versenyt a fiatalabbakkal, ez hatalmas dolog. Remélem, ha indul a tokiói olimpián, fel is jut a csúcsra – mondta példaképéről bizakodva.

A sport mellett Balázs természetesen igyekszik időt fordítani a tanulásra is, jövőre érettségizik a veszprémi Noszlopy Gáspár Gimnáziumban.

– Általában akkor tudok tanulni, amikor edzésre utazom, illetve amikor egy-két órán át otthon vagyok. Nem könnyű összeegyeztetni a kettőt, de megpróbálom. Bármennyire szeretnék is a dzsúdóval hivatásszerűen foglalkozni a jövőben, tudom, hogy bármikor közbejöhet egy újabb sérülés vagy más nehezítő tényező, ezért szeretnék majd továbbtanulni. A Testnevelési és a Közszolgálati Egyetem tetszik, lehet, hogy ezek közül választok majd.