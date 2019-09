Második alkalommal tartották meg a füredi sportnapot

Második alkalommal tartottak olyan sportnapot a településen, amelyen a város szakosztályai mutatkoztak be, a résztvevők pedig kipróbálhatták a különböző mozgásformákat.

A balatonfüredi sportágválasztó sportnap már első alkalommal is remekül sikerült, s most – ha szabad így fogalmazni – még a tavalyihoz képest is tudott fejlődni a rendezvény. A szervező – amely ezúttal is az Arácsért Alapítvány volt a város önkormányzatának megbízásából – idén alsós diákokat invitált az eseményre, és a kicsik alaposan meghálálták, hogy rájuk gondoltak. A balatonfüredi általános iskolák ifjú tanulói nagy érdeklődéssel figyelték a különböző bemutatókat, és nem kevésbé lelkesen próbálták ki a felvonultatott sportágakat.

Az eseményeknek a Balaton Szabadidőközpont és a szomszédos uszoda adott idén is helyet.

A sportágválasztón, amelyet Hári Lenke alpolgármester nyitott meg hivatalosan, a város egyesületei mellett környékbeli klubok is részt vettek, közölük kiemelkedett a Veszprémi Kerékpáros Egyesület, valamint az Alsóörs SE íjász szakosztálya.

Ha díjaztak volna ilyesmit a rendezvényen, minden bizonnyal a Balatonfüredi Utánpótlás SC kosárlabda szakosztályának bemutatója kapta volna a leglátványosabb előadás címet, a helyi kosarasok zenére koreografált műsorral készültek. Szintén nagyon érdekes volt a Ronin Judo klub bemutatkozása, a diákok örömmel mérették meg magukat a keleti küzdősportban.

Ahogyan a többi sportágban is: többek között lehetett dartsozni, futballozni, kézilabdázni, röplabdázni, bokszolni és kipróbálni egy vitorlásszimulátort. Az uszodai programban szinkronúszás- és vízilabda-bemutatókat tekinthettek meg a fiatalok.

Az esemény moderátora Burka Tibor volt, aki a vendégekkel is beszélgetett. A sportcsarnokba Vadnai Benjamin látogatott el, az ifjúsági világ- és Európa-bajnok, olimpikon vitorlázó többek között a leendő tokiói szereplésről beszélt, az uszodában pedig a veszprémi nyílt vízi úszó sztár, Rasovszky Kristóf edzője, Szokolai László volt jelen. A tréner szót ejtett arról, mikor érdemes elkezdeni az úszást, visszaemlékezett Kristóf első uszodai éveire, illetve arról is mesélt, hogyan készülnek a jövő évi ötkarikás játékokra.

A sportnapról ezúttal sem hiányoztak az ajándékok, amelyeket Balika Árpád, a rendező alapítvány kurátora adott át az iskolák igazgatóinak, a részt vevő klubok vezetőinek, illetve a vendégeknek.