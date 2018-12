Megfogyatkozva nem sikerült a bravúr

Három negyeden át vezetett a Concordia Motax KC Pápa az Óbudai Kaszások ellen, az utolsó negyedre azonban elfogytak a betegséggel, sérüléssel küzdő hazaiak a kosárlabda NB I/B zöld csoportjában.

Concordia–Kaszások

75-84 (20-18, 26-20, 18-15, 11-31)

Pápa, 300 néző. V.: Tóth, Surányi, Pécsi. Concordia Motax KC Pápa: Murai 13, Sonyák 37/6, Keller 6, Cook 4, Horváth 7/6. Csere: Márton 5/3, Kocsis, Presing 3/3. Edző: Vajda József. Óbudai Kaszások: Takács 19, Meleg 13/3, Ondima 18/9, Bencsik 7, Van Der Meer 2. Csere: Farkas 9/3, Molnár 6, Reiter 6/6, Jenei 4. Edző: Saeed Armaghani.

Nagyszerűen kezdett a Pápa, ahogy az Kaszások is, 20-18-at mutatott az eredményjelző az első felvonás végén. A Pápa aztán remek játékkal fokozatosan átvette az irányítást és a harmadik játékrész végére 64-53-as előnyt szerzett. Az utolsó negyedben azonban láthatóan elfáradt a pápai csapat, a Kaszások pedig vérszemet kapva fordított és nyert.

Vajda József: – Három negyeden át nagyszerűen kosaraztunk, volt hogy 10-15 ponttal is vezettünk. Sajnos azonban négy egészséges játékossal eddig bírtuk. Ezután elfogyott az erőnk. Köszönet a betegeknek és a sérülteknek, akik így is vállalták a játékot. Ezúton is mindenkinek boldog karácsonyt kívánunk! Bízom benne, jövőre sikeresebbek leszünk.

