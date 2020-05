Megmenekült a csődtől a Vardar

Nemrég fordulat állt be a Vardar Szkopje, a férfi kézilabda Bajnokok Ligája-címvédő együttes életében: úgy tűnik, nemcsak megmenekül a csődtől a klub, hanem sikerül több kulcsembert is megtartani.

Az egyik észak-macedón hírportál, az Ekipa-mk számolt be róla, hogy Vardar Szkopje nemcsak megúszta a csődöt, hanem újra számolni kell az együttessel.

A fordulat akkor állt be, amikor a korábbi tulajdonos, a SEHA-liga elnöke, Mihajlo Mihajlovszki bejelentette, nem hagyja veszni az egyesületet, és rendezte az anyagi ügyeket és megteremtette a lehetőségét annak, hogy az együttes magja, az alapemberek továbbra is az észak-macedón gárdát erősítsék.

Eszerint a következő évadban is a Vardar Szkopjét segíti Timur Gyibirov, Sztojancse Sztoilov, valamint a német Christian Dissinger is.

Még hivatalosan nem erősítették meg, de úgy tűnik, a horvát Ivan Cupic is a maradók táborát erősíti majd. Aki viszont biztosan távozik és már be is jelentette átigazolását: a brazil lövő Jose Toledo, aki a román Baia Mare gárdájában folytatja pályafutását. Stas Skube szintén eligazol, a fehérorosz Meskov Bresztben kézilabdázik a nyártól. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Telekom Veszprém az orosz jobbszélsőt, Danyiil Siskarjovot győzte meg, hogy hagyja ott Szkopjét.

Két klasszis pedig már az év közben felbontotta szerződését a klubbal, Dainis Kristopans és Pavel Atman fizetése elmaradása után döntött úgy, hogy távozik.

A Vardar Szkopje hatodik helyen zárt a Bajnokok Ligája B jelű csoportjában, s a legjobb nyolc közé jutásért a Mol-Pick Szeged csapatával mérte volna össze tudását. A Vardar védi a BL-címet, tavaly épp a Telekommal szemben szerezte meg.