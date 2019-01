Megőrizte veretlenségét a Csoknyai-Matics páros dirigálta társaság

Izgalmas és fordulatos mérkőzésen megőrizte veretlenségét a magyar férfi kézilabda-válogatott a világbajnokságon, s az Egyiptom elleni döntetlennel bebiztosította helyét a középdöntőben is.

Magyarország–Egyiptom

30-30 (14-14)

Koppenhága, 3000 néző. V.: Santos, Fonseca (portugálok).

A továbbjutásért lépett pályára a magyar férfi kézilabda-válogatott Egyiptom ellen a világbajnokságon.

Bánhidi találata indította a találkozót, de az egyiptomiak tartották a lépést a mieinkkel (4. perc: 2-2). Sipos, Bodó és Lékai góljaival már 5-2-re vezettek a piros szerelésben játszó magyarok. Nem dőlhettünk azonban hátra, mert az afrikai válogatott szép átlövésekkel 5-4-re felzárkózott. Bánhidi és Bodó növelte a különbséget, majd a füredi Hornyák is eredményes volt, újra megnyugtató lett a differencia (8-4).

Aztán 9-5-nél kapuscserére szánta el magát David Davis, ami be is jött az egyiptomi kapitánynak: El-Tajar hálóőr jó védései után 9-7-re alakult az állás. Jamali törte meg a hosszúra nyúlt góltalanságot, Egyiptom azonban szívósan tapadt. Hornyák vétett el egy hetest 11-10-nél, a 23. percben pedig Jamali maradt lent a földön, s nem is tudott visszaszállni a játékba. Eladott labdát követően egyenlített Egyiptom (11-11).

A 26. percben újabb pofont kaptunk: az egyiptomiak átvették a vezetést (11-12). Ráadásul El-Tajar kapus vérszemet kapott, Jamali góljai után, vagyis a 19. perc óta nem született magyar gól. Az újabb egyiptomi találat után Csoknyai István időt kért.

Lékai óriási bombával tért vissza a pályára, véget vetve ezzel a tízperces gólcsendnek (12-14). Egy gyors lerohanás végén pedig Nagy hozta vissza egy gólra a gárdát, majd újra a rutinos jobbátlövő lódult meg és az utolsó másodpercben kiegyenlített.

A szünetben kiderült, Iman Jamali számára befejeződött a világbajnokság, feltehetően elülső keresztszalag-szakadást szenvedett.

Egyiptomi góllal indult a második játékrész. Az első egyiptomi emberhátrányt nem sokáig élvezhettük, Ilyés is a kiállítás sorsára jutott. Sajnos továbbra sem állt össze a magyar csapat védekezése, amit a rivális ki is használt (34. perc: 15-17). El-Tajar kapus minden magyar ziccert megfogott. Hiába cserélt a Csoknyai, Matics páros, senki sem tudott lendíteni a szekéren. A 38. percben már néggyel mentek a Davis-tanítványok (15-19).

Császár pattintotta be a hétméterest, majd Ligetvári labdaszerzése után Sipos értékesített egy ziccert.

Kissé megakadt az ellenfél is, Nagy pedig hatalmas átlövéssel hozta vissza övéit egy gólra. Sajnos azonban a következő percben ki is állították a jobbátlövőt, az emberhátrányban újabb egyiptomi gólt jegyezhettünk fel.

Kiegyenlítődött a létszám, de a riválisok beállója, Shebib újra háromra növelte a különbséget. Bánhidi gyors gólja nagyon kellett, azonban továbbra sem tudtunk kettőnél közelebb kerülni (47. perc: 20-22).

A 48. percben újabb fordulat következett, két kivédekezett egyiptomi támadás után Lékai és Sipos egyenlített (22-22). Davis edző is kikérte idejét. A magyar együttes emberelőnybe került Lékai harcosságának köszönhetően, aztán kiváló védekezést követően Ligetvári vette vissza a vezetést (50. perc: 24-23).

Elképesztő hajrá indult, egy ideig a magyar, majd az egyiptomi társaság vezetett. Az utolsó három perc 28-28-as állásról indult.

Egyiptomi ziccer után Nagyot vitték a padlóra, így emberelőnyben zárhatta le a meccset a magyar alakulat. Nagy egyenlített. Az egyiptomiak Abdelrahim átlövésével visszavették a vezetést, de az afrikaiak elcserélték magukat, Lékai bevágta, így 30-30-as döntetlennel ért véget az összecsapás. Ez azt jelenti, hogy a magyar csapat megőrizte veretlenségét és biztosan továbbjutott.