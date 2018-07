Megvan a VLS új edzője

Ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, Pető Tamás volt az elsődleges jelölt a VLS Veszprém kispadjára. A klubnak sikerült megegyeznie a szakemberrel, akit a Balatonfüredi FC is szívesen leigazolt volna, de a tréner a bakonyiakat választotta.

Mint ismeretes, a VLS Veszprém idén kiesett az NB III-ból, így a következő szezonban a megyei első osztályban szerepel (ahogyan a fürediek is). Az utánpótlás egyesület, a Veszprémi FC USE élére is szakmai igazgatót neveztek ki (korábban ezt a pozíciót szintén Vágó Attila töltötte be), a jövőben Lantai Balázs irányítja majd a klubot.