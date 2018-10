Megye I: a veszprémiek mellett az úrkútiak is kiütéses győzelmet arattak hétvégén

Négyszer talált a zirci hálóba Korpos Tibor, az Úrkút SK veterán támadója. Csapata kiütéses sikert aratott, ahogyan a Veszprém is.

Az éllovas Füred szintán nem hibázott, nagy küzdelmet hozott a Csetény és a Devecser összecsapása. Ez történt az MTD Hungária megye I-es labdarúgóbajnokság kilencedik fordulójában.

Tihanyi FC–VBSK 6–3 (5–1)

Tihany, 150 néző. Jv.: Takács G. Tihanyi FC: Sárdi – Dévényi, Mékli (Nemes Á.), Horváth B., Gál (Kovács Á.), Burgyán (Németh K.), Perger (Nemes G.), Klauz, Erőss (Slemmer), Benedek, Farkas L. Edző: Lukács István.

Várpalotai BSK: Közép – Lujber (Bogdán), Borbély (Szőke), Borbás, Nagy R., Csapó, Balogh Á., Sanda, Zsupek, Papp R., Kustán. Edző: Szabó László.

Gólszerzők: Horváth B. (3), Mékli, Benedek, Farkas L., ill. Csapó (2), Bogdán.

Aki késett a kezdésről, az az első gólról le is maradt.Rögtön a kezdő sípszó után az első támadásából megszerezte a vezetést a félszigeti csapat. Pár perccel később még egyenlített a Bányász, de utána az első félidőben még négyszer mattolták Közép kapust a hazai támadók. A második játékrészben inkább a vendégek domináltak, több nagy helyzetük is adódott, ebből kettőt gólra is váltottak.

A védekezésére egyik csapat sem lehetett büszke, ellenben sok szép gólt láthattak a szurkolók.

Jók: Horváth, Farkas, Benedek, ill. Csapó, Borbás, Nagy.

FAK–Gyulafirátót SE 0–2 (0–1)

Balatonfűzfő, 150 néző. Jv.: Jónás B. Fűzfői AK: Laki – Vati, Balatoni, Wellesz (László), Auerbach, Szabó I P., Polgár, Nyári (Humli), Varga R., Szabó Ii P., Szeleczky (Kovács K.). Edző: Horváth Ferenc.

Gyulafirátót SE: Varga Zs. – Balta N., Németh A., Zágor (Rácz), Olasz, Balta G., Rákhely, Kövesi, Tímár, Kálmán, Vaczola. Edző: Polonkai Csaba.

Gólszerzők: Zágor, Balatoni (öngól).

Kiállítva: Polgár (79.).

Az egész mérkőzésen gyengén, és sok hibával játszottak a hazaiak. A FAK bakijait jól kihasználták a vendégek, és megérdemelten győztek.

Jók: senki, illetve Timár, Kövesi.

VLS Veszprém–Sümeg 8–1 (3–1)

Veszprém, 100 néző. Jv.: Holczbauer F. VLS Veszprém: Kis (Filipánics) – Gulyás, Felber, Bencze (Kelemen), Szabó B., Molnár M. (Hegedüs), Gunther (Király), Gálfi (Csordás), Rédling, Vass, Domján. Edző: Pető Tamás.

Sümeg VSE: Kovács R. – Kulman Gy., Bencze, Szabó B., Kulman B., Vágusz (Görhes), Bujtor (Gyalog), Reicz, Schönberger, Rédei, Laczi. Edző: Fördős József.

Gólszerzők: Csordás (3), Bencze (2), Szabó B., Molnár M., Gulyás, ill. Reicz.

Kiállítva: Rédei (23.).

A múlt hetihez képest javult a veszprémi csapat helyzetkihasználása, ami az eredményen is meglátszott.

Jók: Bencze, Kelemen, Csordás, ill. senki.

BSE–Herend 1–1 (1–1)

Balatonalmádi, 100 néző. Jv.: Kozma T. Balatonalmádi SE: Jászberényi – Sánta, Bendicsek, Károlyi, Stiger Ák., Horváth P., Zömbik, Hoffer D., Hoffer L., Burcsik, László (Újvári). Edző: Kozma Csaba.

Herend: Károlyi – Marosi, Erdősi, Albrecht, Sóskuthy Z., Csapai (Giron), Meleg, Molnár R., Sóskuthy B., Teimayer, Králl.

Gólszerzők: Stiger Ák., ill. Sóskuthy Z.

Hazai támadásokkal indult a mérkőzés, majd a vezetést is megszerezték az almádiak, de a Herend hamar egyenlített. A félidő befejezése előtt büntetőhöz jutott a BSE, de Burcsik lövését Károlyi, az egykori almádi kapus hárította. Szünet után nagy erőket mozgósított a BSE a győzelemért. Óriási mezőnyfölényben játszott a hazai csapat, a vendégek 11 emberrel lelkesen, néha már-már durván védekeztek. A mérkőzés lefújása előtt nem sokkal a balatoni csapat betalált a kapuba, de a játékvezető az asszisztense intésére, les miatt nem adta meg a szabályos gólt.

Jók: senki, ill. az egész Herend, Károlyi a mezőny legjobbja.

MSE–Balatonfüredi FC 0–4 (0–3)

Magyarpolány, 100 néző. Jv.: Magyar Á. Magyarpolány SE: Kócsár – Mód (Szállási), Veisz (Vöröskői), Döbrösi G., Molnár P., Bencsik, Gottfried R., Polt P. (Polt B.), Gottfried D., Kardos (Döbrösi M.), Bukovics. Edző: Piri Ottó.

Balatonfüredi FC: Mikler – Hahn, Reznyák, Henn (Marton), Rápó (Krén), Imrik, Udvardi (Mód B.), Róth (Szentiványi), Mód Á., Lattenstein, Ujvári (Szőllősi). Edző: Sowunmi Thomas.

Gólszerzők: Henn, Lattenstein, Imrik, Reznyák.

Kiállítva: Gottfried R. (66.).

Jó iramú mérkőzésen váltakozva forogtak veszélyben a kapuk. A rutinos Füred kihasználta lehetőségeit, a Polány kihagyta azokat. A meccs már az első félidőben eldőlt, szünet után a tisztes helytállás volt a célja a hazaiaknak, ami sikerült.

Jók: Bencsik, Mód, ill. Imrik, Lattenstein, Henn.

Csetény SE–Devecser SE 4–3 (3–2)

Csetény, 170 néző. Jv.: Nagy J. Csetény SE: Sipos – Hornyacsek R., Komenda (Jakab), Bánfalvi, Hornyacsek E., Nagy R., Gersics (Peng), Nagy E., Bíró, Takács, Kakas. Edző: Veress Botond.

Devecser SE: Csepregi – Cserna, Nagy Sz., Kiss L., Burucs (Horváth G.), Sipos, Szakonyi (Németh P.), Paksai (Horváth R.), Szommer (Szöllősi), Polgár, Illés. Edző: Cserna Róbert.

Gólszerzők: Kakas (2), Hornyacsek R., Nagy R., ill. Szakonyi (3).

Hazai közönség előtt búcsúzott a veterán Gersics József, akinek az egyesület köszöni az elmúlt nyolc évet.

A hazai csapat 3-0 után elhitte hogy megnyerte a mérkőzést, és két pontrúgásból gólt kapott. A vendégek bűntetőből egalizáltak, majd a csetényiek egy szép góllal megszerezték a győzelmet. Az együttes helyzetei alapján nagyobb arányban is nyerhetett volna.

Jók: mindenki, ill. Sipos F., Csepregi A., Cserna R.

FC Zirc–Úrkút SK 0–7 (0–4)

Zirc, 100 néző. Jv.: Pap E. FC Zirc: Jelencsics – Gartner, Danó, Vörösházi, Juhász-Buday, Novothny, Sztojka, Murai (Simon), Petróczi, Kottyán, Somogyi. Edző: Kottyán Bálint.

Úrkút SK: Zsigmond – Lang, Új, Szabó L. (Buchwald), Korpos, Boromisza (Imre), Kuti, Keller (Orbán), Márton, Varga M., Haman (Pfaff). Edző: Garai Péter.

Gólszerzők: Korpos (4), Márton (2), Kottyán (öngól).

A hazaiak nem tudták megnehezeíteni az Úrkút dolgát, sima vendégsiker született.

Jók: Simon, Somogyi, ill. mindenki.

Ajka Kristály–TIAC VSE 2–2 (2–1)

Ajka, 180 néző. Jv.: Gáspár A. Ajka Kristály SE: Dróth – Szélessy (Ménes), Orbán, Szedlacsek, Csicsics, Kungl, Ambrus (Horváth L.), Szabó Z., Horváth T., Szarka (Vizkelety), Mészáros (Tisonyai). Edző: Sipos Tamás.

TIAC VSE: Schmidhoffer – Szabó D., Bardon (Hadnagy), Pölczmann, Péber K. (Szabó B.), Ladányi, Nagy M. (Kovács M.), Dobján, Kertész, Péter B., Szabó N. Edző: Dobján Krisztián

Gólszerzők: Szedlacsek, Szabó Z., ill. Szabó N., Péter B.

A mérkőzés első pillanatától látni lehetett a tapolcaiak hozzáállásán azt a sokszor emlegetett alázatot, amelyet sok edző elvárna csapatától. Ennek lett a hozadéka – teljesen megérdemelten – az egy pont. Hiába szerzett vezetést kétszer is a hazai csapat, és mellette hagyott ki óriási helyzeteket. Újra beigazolódott a foci őrők igazsága, büntetlenűl nem lehet lehetőségeket elpuskázni. Az első gólnál Szabó még a kapust is kicselezve helyezett a kapuba, de egy nagy védelmi hibából hamar jött az egyenlítés. Ezt követően sorra maradtak ki a nagyobbnál nagyobb lehetőségei a hazaiaknak. Szedlacsek újra vezetéshez juttatta a Kristályt, de a sokkal motiváltabban, lényegesen többet mozgó vendégek újra tudtak egyenlíteni. Jók: Horváth T., Orbán. ill. az egész Tapolca.HG

A mérkőzésekről tudósítottak: Lukács István (Tihany), Havasfalvi Lajos (Ajka), Illés László (Veszprém), Piri Ottó (Magyarpolány), Jandrasics Gábor (Balatonalmádi), Mavizer Szilveszter (Csetény), Béday András (Balatonfűzfő), Kottyán Károly (Zirc).