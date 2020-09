Megye I.: bemutatjuk a hétvége válogatottját

Ezúttal csak öt mérkőzést rendeztek a labdarúgó megyei első osztályban, de ez nem jelenti azt, hogy ne akadtak volna kiváló teljesítmények a hétvégén. Ahogyan azt olvasóink megszokhatták, lapunk összeállította a forduló válogatottját.

A hatodik kör csonka volt a megye I.-es pontvadászatban, a magyar kupa miatt ugyanis a Tihanyi FC és az Ajka Kristály mérkőzéseit el kellett halasztani. (A Tihany–Várpalotai BSK-, valamint a Péti MTE–Ajka Kristály-bajnokit december ötödikén

pótolják.)

A játéknap slágermeccse a Tapolca–Úrkút-derbi volt, amelyen a hibátlan listavezető fogadta a mezőny egyik legjobb együttesét. A vendégek már az ötödik percben előnybe kerültek, az első fél óra után viszont komoly hátrány érte őket, Zsigmond kapust kiállította a játékvezető. A TIAC gyorsan kihasználta a helyzetet és egyenlített, majd a második félidőben a győztes találatot is bevitte (2-1). A hazaiak mindkét gólját Falati Milán szerezte, társai közül Schmidhoffer Dávid kapus került be a forduló válogatottjába.

A Balatonalmádi SE, folytatva jó sorozatát, idegenben fektette két vállra a Devecsert. A vendégek mindkét félidőben két találatig jutottak ­(0-4), Hoffer Levente duplázott, többen is remek teljesítményt nyújtottak, mi Kelemen Bálintot emeltük még ki.

A Fűzfői AK-nak sem okozott gondot a három pont begyűjtése, a Balaton-partiak Gyulafirátóton nyertek 5-0-ra. Szabó Patrik szerezte az első két gólt, majd következett Zágor Máté – aki volt csapata ellen talált be – egy duplával.

Gól nélküli első játékrész után 4-1-re verte meg a Sümeg VSE a Badacsonytomaji SE-t. Fordulás után a vendégek voltak eredményesek, de a házigazda váltani és válaszolni tudott. Nimsz Valentin, Rédei Márk és Ferenczi Csongor egyaránt remek formában futballozott a mérkőzésen.

Nem semmi összecsapást produkált a Csetény és a Magyarpolány. Az első félidőt követően 3-0-ra vezettek a vendég polányiak, majd 1-4 is volt az állás, de a 81. percben már 4-4-et mutatott az eredményjelző. A vendégek viszont innen még háromszor is eredményesek voltak, így 7-4-re nyertek. Szakonyi Stephan négy gólt szorgoskodott össze, mellette Gottfried Roland került be a játéknap legjobbjai közé.

A forduló legjobbjai, kapus: Schmidhoffer Dávid (TIAC VSE). Hátvédek: Nimsz Valentin (Sümeg VSE), Rédei Márk (Sümeg VSE), Gottf­ried Roland (Magyarpolány SE). Középpályások: Hoffer Levente (B.-almádi SE), Kelemen Bálint (B.-mádi SE), Zágor Máté (FAK), Falati Milán (TIAC VSE), Ferenczi Csongor (Sümeg VSE). Támadók: Szakonyi Stephan (Magyarpolány), Szabó Patrik (FAK).