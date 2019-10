Megye I: több háromesélyes meccs is akad a programban

A balatonfüredi összecsapás után újabb derbire készülhet az Úrkút SK, amely a remek szériában lévő Balatonalmádi SE-t fogadja az MTD Hungária megye I-es labdarúgó-bajnokság kilencedik körében.

Ada-Bau Várpalota (7.)–Balatonfüredi FC (1.): Két szép győzelem után áll a Várpalota, ennek ellenére a vendégek az esélyesek. A hibátlanul menetelő éllovas legutóbb legnagyobb riválisát, az Úrkút SK-t győzte le, így valószínűleg mentálisan is topon van a társaság.

Úrkút SK (4.)–Balatonalmádi SE (3.): Nincs ideje a sebnyalogatásra az Úrkútnak, amelyre a múlt heti derbi (Balatonfüredi FC–Úrkút SK 3-0) után újabb keménynek ígérkező összecsapás vár. Garai Péter legénységét az utóbbi időben eltiltások és sérülések is tizedelték, most viszont össze kell szednie magát a csapatnak, hiszen rendkívül fontos lenne a három pont begyűjtése. A Balatonalmádi SE fantasztikus sorozatban van, Kozma Csaba fiatal együttese öt meccset nyert zsinórban, s ezzel meg is előzte mostani ellenfelét a tabellán.

Tapolca (14.)–Magyarpolány (10.): Csak egy pont a különbség a felek között. A Tapolca legutóbb győzött, s ez biztos feldobja a társaságot. A Magyarpolány viszont gyenge szériában van, háromszor kapott ki egymás után. Háromesélyes a találkozó.

Ajka Kristály (2.)–Herend (16.): Fix egyes a meccs. A Kristály a múlt héten szezonbeli hetedik sikerét is begyűjtötte, fontos pontokat szerzett a Fűzfői AK ellen. Az egypontos Herend viszont ismét kikapott, az volt a sereghajtó negyedik veresége sorozatban.

Fűzfői AK (8.)–Gyulafirátót SE (9.): A FAK ugyan elbukta a Kristály elleni derbit, de összességében nincs rossz passzban a társaság. Ellentétben a Gyulafirátóttal, amely hullámvölgybe került. A Rátót ugyanakkor ebben a szezonban egészen jól szerepel idegenben, és meg is szeretné törni rossz szériáját. Érdekes lesz a meccs, amely akár komoly izgalmakat is hozhat.

Devecser SE (13.)–Sümeg VSE (15.): Bár még az idény elején vagyunk, nyugodtan titulálhatjuk alsóházi derbinek ezt a párosítást. A Devecser tűnik esélyesebbnek, Cserna Róberték legutóbb három ponttal tértek hazai Gyulafirátótról, míg a Sümeg nem tudta meglovagolni idénybeli első sikerét, és kikapott otthon a Várpalotától.

Péti MTE (12.)–Tihanyi FC (5.): Szoros meccseken, de rendre elbukik a Pét, míg a tihanyiak hármas győzelmi sorozatban vannak. Ugyanakkor nem könnyű Pétfürdőn nyerni, ha a hazaiak koncentráltak lesznek, megnehezíthetik a félszigetiek dolgát.

Csetény SE (11.)–Badacsonytomaji SE Bonvino (6.): A legutóbbi öt fordulóban vesztesen hagyta el a pályát a Csetény. A badacsonyiak ellenben remek formának örvendenek. Mindezzel együtt nem lehet kijelenteni, hogy egyértelmű a pontok sorsa, hiszen a csetényi pályán senki sem mehet biztosra, főképp ha gazdája visszatalál az idény elején mutatott formához.

A vasárnapi csetényi meccs kivételével az összes hétvégi bajnokit szombaton játsszák. A kezdési időpont mindkét nap 15.30 óra.