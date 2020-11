Megye II: a listavezető zirciek Alsóörsön gyűjtötték be a pontokat

Szezonbeli tizenegyedik győzelmét aratta az éllovas FC Zirc a labdarúgó megyei második vonalban. A bajnokság 12. fordulójának derbijét az Ősi PSK nyerte meg.

Alsóörs–FC Zirc 1-4 (1-3)

Alsóörs. Jv.: Kerekes D. Alsóörs SE: Magyar – Szabó Á. (Geyer), Horváth Z., Horváth P., Halász (Kocsán), Óvári, Solymosi (Vérti), Szűcs, Lang, Bacsák (Ríz), Pápay.

FC Zirc: Illés – Miskei, Kottyán, Hegyi, Valler, Szőke (Szemmelveisz), Dávid, Boromisza, Jakab, Takács, Somogyi. Gólszerzők: Óvári, ill. Miskei (3), Kottyán.

Somló SC–Ugod 3-6 (0-3)

Nemesszalók. Jv.: Szabó L. Somló SC Somlószőlős: Szente – Vér, Farkas L., Kiss Z., Kiss J. (Varga A.), Horváth M., Adorján, Csejtei (Varga Z.), Kovács R. (Sebestyén), Németh B., Lakner (Tüű).

Ugod SE: Simon – Gödri, Vesztergom (Szőke), Zsirai, Váradi (Bakos), Györkös G., Egyed, Györkös Z., Vágenhoffer, Kovács K., Kocsis.

G.: Németh B. (2), Adorján, ill. Kocsis (2), Kovács K. (2), Vágenhoffer, Zsirai.

Ősi–Szentantalfa 2-1 (0-0)

Ősi, 100 néző.. Jv.: Magyar Á. Ősi PSK: Tolner – Horváth L., Skabla (Fischer), Molnár Z., Sebestyén, Kovács K., Simon, Lencsés, Balogh, Kiss Á., Holonics.

Szentantalfa NVSE: Oláh – Bertalan, Tóth K. (Muchychka), Szigeti, Nagy Zs., Molnár K., Csillag, Stadler, Németh B., Péringer, Vári Kovács. Gólszerzők: Simon, Holonics, ill. Molnár K. Kiállítva: Holonics (89.).

Ebben a párharcban már évek óta nagy csatában dől el a három pont sorsa és ez ezúttal sem volt másképp. A hazaiak a mérkőzés elején domináltak, helyzetig is jutottak, de nem találtak be. Az antalfaiak átvették a mérkőzés irányítását és folyamatos védekezésre kényszerítették az Ősi csapatát. Rengeteg szabadrúgással és szöglettel is veszélyeztették a hazai kaput, azonban nem sikerült betalálniuk.

A második félidő első perceiben a bal szélen tört be a vendégek játékosa, Molnár, aki egyedül alakította ki a ziccert, amelyet gólra váltott.

Ez a találat inkább csak feltüzelte a hazaiakat, akik tíz percen belül meg is fordították az eredményt, sőt még tovább növelhették volna az előnyt. Az antalfaiak viszont nem akartak pont nélkül távozni, és ami az első félidőre jellemző volt, az az utolsó 20 percre is. Kiugratásaik és szabadrúgásaik folyamatosan veszélyt jelentettek a hazai kapura. Összességében igazságosabb lett volna a döntetlen, de a hazai csapat küzdésből jelesre vizsgázott. Jók: mindenki dicsérhető, kiemelkedik Holonics, Tolner B., ill. Molnár, Oláh. Tudósított: Balogh Ádám.

CSC–Csabrendek 2-7 (1-6)

Csopak. Jv.: Török Gy. Csopak SC: Magyar B. – Zemen, Szente D., Pap, Magyar T., Tátrai, Purger, Cseh, Szekeres, Szente M., Geipl.

Csabrendek FC: Diós – Kulman, Bors (Varga F.), Orsós, Preininger (Auer), Kovács M., Berkes, Pados (Busa), Csordás, Fazekas, Horváth D.

Gólszerzők: Magyar T., Cseh, ill. Pados (3), Preininger (2), Orsós, Kovács M.

TSE–Öskü 1-3 (0-2)

Taliándörögd. Jv.: Zámbó K. Taliándörögd SE: Semperger – Szabó Z., Szabó D., Szalai, Horváth A. (Czupor L.), Lendvai, Fiszter, Nagy S., Füstös (Bognár), Egyed, Varga P.

Garboda PV Öskü: Bálint – Török, Gáspár, Horváth R., Szabó B., Balai, Talián, Dufek (Pencz), Karáth, Bódis, Szabó A.

Gólszerzők: Horváth A., ill. Talián (2), Dufek.