Megye II: a harmadik nyitány

Reményeink szerint az első teljes fordulót most a hétvégén megrendezik az MTD Hungária labdarúgó megyei II. osztályban. A 16. forduló következik.

Tapolca (5.)-Csopak (7.): – Az előző fordulóban mindkét csapat pályára tudott lépni, ám sok babér nem termett egyik alakulatnak sem. A Tapolca a Badacsonytomaj vendégeként szenvedett 4:0-ás vereséget, míg a Csopak ideiglenes hazai pályán, Balatonfüreden kapott ki – némi meglepetésre – a Nemesvámostól 4:1-re. Mindkét együttesnek égetően szüksége van a pontra, pontokra. A Tapolca hazai mérlege azonban (5-1) azt mondatja velünk, hogy hazai siker születik.

Nemesvámos (13.)-Balatonkenese (14.): – Alsóházi rangadó. A vámosiak eddig mindkét tavaszi mérkőzésüket le tudták játszani, ezzel szemben a tópartiaknak mindkettő elmaradt. Ez nagy előny lehet a Nemesvámosnak, amely az előző körben elért bravúros győzelmének köszönhetően önbizalommal telve várhatja az ütközetet és egy esetleges sikerrel akár feljebb is léphet a tabellán.

Somló SC (12.)-Szentantalfa (8.): – Nyitóforduló következik mindkét alakulat számára. Az antalfaiak három mérkőzéssel játszottak kevesebbet, a somlóiak kettővel. A vendégek helyezése csalóka, mert amennyiben az elmaradt találkozóikat behúzzák, akkor ismét a dobogóért lehetnek versenyben. Vendég győzelmet várunk.

Tótvázsony SE (9.)-Badacsonytomaj (1.): – A Tótvázsonynak nem igazán szerencsés a sorsolása, hiszen az előző játéknapon a második helyezett Herenddel mérte össze erejét idegenben (4:1), míg most a listavezetőt fogadja. Kijelenthető, hogy most sem a hazaiak a mérkőzés favoritjai, de a fociban bármi előfordulhat.

PV 2000 Öskü (10.)-Herendi Porcelán SK (2.): – Az Ösküről eddig nem derült ki, hogy az új edző, Szécsi János irányításával milyen munkát végzett a csapat és milyen formában van, viszont a Herend meggyőző teljesítménnyel fektette két vállra a Tótvázsonyt 4:1-re. Amennyiben a porcelánvárosiak versenyben akarnak maradni a bajnoki címért, úgy nem engedhetik meg maguknak, hogy pontot veszítsenek Öskün.

Taliándörögd (4.)-Nemesszalók (11.): – Az időjárás miatt ez a két gárda is a hétvégén kezdi meg a tavaszi szezont. A dörögdiek a bronzérem megszerzésére is esélyesek, hazai pályán nem is lehet más a célja, mint a három pont megszerzése a mezőny hátsó régiójához tartozó Szalók ellen.

Ősi (3.)-Csabrendek (6.): – A tavalyi bajnoknak nagy szüksége van mindhárom pontra, mert riválisai ott lihegnek a nyakán és lassan a harmadik helye is veszélybe kerül. A hazai pálya mindenképpen az Ősi sikere mellett szól, de a Csabrendeket sem szabad leírni, mert az idei bajnokság egyik meglepetéscsapata az övék, bár idegenben nem igazán vitézkednek.