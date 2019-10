Megyefutás: Tapolcáról rajtol, Veszprémben érnek célba a futók

Október 17-én ismét elrajtol a Megyefutás. A nagy hagyományokkal rendelkező programról tartottak sajtótájékoztatót a szervezők.

Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke elmondta, a korábbi években nagy siker volt az esemény, amelynek története két évtizedre nyúlik vissza.

– Volt egy időszak, amikor nem került megrendezésre, majd a sportszövetséggel közösen ismét fut, s évről évre egyre többen vesznek részt rajta – fogalmazott Polgárdy Imre.

Kiderült: 30 települést érint a sportesemény, ami kétnapos esemény, csütörtöktől vasárnapig rendezik október 17-én és 18-án; tapolcai rajttal, veszprémi céllal. A rendezvény mindig időjárásfüggő, nagy a drukk a szervezőkben azért, hogy ne essen, legyen kellemes őszi az idő. A cél az, hogy ezren fussanak a két nap alatt, de legalábbis közel annyian.

Molnár Péter, a Veszprém Megyei Sportszövetség elnöke azzal kezdte, hogy szervezésükben negyedik alkalommal valósul meg a Megyefutás. Technikailag úgy próbálták meg kialakítani a programot, hogy beleférjenek a két napba.

– Körülbelül 190 kilométeres távot teljesítenek a futók egymást váltva, a megye nagyobb településeit érintve – derült ki.

Így aztán Tapolca, Sümeg, Devecser, Ajka, Pápa a tervezett első nap útvonala, míg másnap, pénteken reggel Zircről indulnak a futók

rendőri biztosítással, és Várpalota, Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Balatonfüred, Veszprém vonalon haladva lesz a befutó a Megyeházánál.

Megtudtuk azt is, hogy több egyesület is „futókat ad” a Megyefutáshoz, így aztán a tapolcai Trappolca, a Bakonyi Tájfutó Klub, a Várpalotai Marathon TKE, és a VEDAC is profikkal segíti a szervezőket.

Tavaly csak Várpalota 300 futóval állt rajthoz, de kiemelte Molnár Péter Balatonfüredet, és természetesen a tapolcai rajtot is, ahol évről évre sokan várják őket. Örömmel újságolták azt is, hogy nem nagyon van olyan település, amelyen áthaladva nem történik semmi.

– Mindez erősíti azt a célunkat, hogy az egészséges életmód népszerűsítése mellett a megyei, közösségi szellemnek az erősítése is – fogalmazott a Veszprém Megyei Sportszövetség elnöke.