Megyei kosárünnep a pápai csarnokban

Utánpótlás és felnőtt megyei döntő, játékos sportvetélkedő, jó hangulat és sok-sok ajándék jellemezte az ötödik alkalommal megrendezett Veszprém megyei kosárlabdázás napját.

Az esemény a pápai Városi Sportcsarnokban kapott helyet a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, valamint a Pápai Kosárlabda Club együttműködésének eredményeként.

A megye több települése is képviseltette magát az U16-os és felnőttmérkőzéseken, illetve a Dobd a kosárba program keretein belül alsó tagozatosok részvételével megrendezett megyei dzsemborin.

– Az alapszakasz eredményei alapján Balatonfűzfő, Várpalota, Tapolca és a pápai csapat vett részt az U16-os négyes döntőn, melyen a PKC, miután az elődöntőben 76:26 arányban legyőzte a Várpalotát, a döntőben 92:40-re verte Tapolca csapatát, megszerezve ezzel a bajnoki címet – tudtuk meg Vajda Balázstól, megyei utánpótlás-referenstől. – Az utánpótlás-játékosok között a torna legjobb pontszerzője Horváth Gergő lett, a legértékesebb játékosnak pedig Kovács Balázst választották.

A négy U16-os találkozó után közel 100 alsó tagozatos diák vehette birtokba a küzdőteret, akik különböző, labdára épülő ügyességi feladatokban adtak számot tudásukról.

– Passzolós játék, labdavezető készségfejlesztő gyakorlat és dobóverseny is szerepelt a feladatok között, a legügyesebbek idén a Szent István Római Katolikus Általános Iskola tanulói voltak. A cél idén is az volt, hogy játékos formában megszerettessük és sikerélményekhez juttassuk a gyerekeket, ami – azt gondolom –, maradéktalanul sikerült is, reményeink szerint a dzsemborival hozzájárultunk ahhoz, hogy minél többen megmaradjanak a sportág mellett – bizakodott a megyei referens.

A fiatalok után a rutinos felnőttek léptek pályára, idén is a Pápai Kosárlabda Club és a veszprémi OOK Press csapata mérte össze tudását a megye I-es bajnokságban. A PKC hibátlan alapszakasz után Balatonfüreden közel 30 ponttal alulmaradt a Veszprémmel szemben, így a második meccsen hiába nyertek a házigazdák 53:46 arányban, összesítésben a bajnoknak járó serleg a megyeszékhelyre került.