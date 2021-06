Megyei Szabadidős Lovasversenyt rendeztek Szentgálon

A Veszprém megyei Szabadidős Lovasverseny bajnokság második fordulóját tartották a hétvégén a Pokloskút Lovas Sport Egyesület lovaspályáján. A megmérettetésre 241 lovas nevezett 70 lóval. A bajnoki címért minden versenyző csak egy versenyszámban indulhatott szakáganként a: díjlovas, díjugrató, terep-derby, illetve ügyességi számok közül.

Ötödik alkalommal rendezték már meg Szentgálon a versenyt, amely a megyei: Pápa-Szentgál-Csót-Pápateszér-Pápa-Ajka szabadidős lovas bajnokság második állomása is volt egyben. A nézők számára is látványos eseményre kilátogató Ovádi Péter elmondta, hogy örül, hogy végre közösségi rendezvényeket lehet tartani, és most egy a családoknak, illetve a lovas társadalomnak szóló színvonalas versenyt rendeztek a választókörzetéhez tartozó Szentgálon. Az országgyűlési képviselő szólt arról is, hogy a verseny szervezőjével beszélgetett az állatvédelemről is, hiszen az állatokkal foglalkozó civil szervezetek rengeteg tudással rendelkeznek a témában, amit a képviselők fel tudnak majd használni a törvényalkotáskor.

A Pokloskút Lovas Sport Egyesület képviseletében Szlobodnyik Szabolcs szervező örömmel újságolta, hogy az évek alatt a verseny úgy kinőtte magát, hogy már a szomszédos megyékből is érkeznek rá lovasok. A háromévestől a felnőtt versenyzőkig igen széles volt az indulók életkora. A legkisebbek az edzőjük által vezetőszáron vezetett lovakkal adtak számot ügyességükről, míg a nagyobbaknak már ugratniuk is kellett az ügyességi versenyen. A helyi egyesület a szervezés mellett, 20 versenyzővel is képviseltette magát a megyei szinten rangos viadalon.

Weisz Elvira polgármester nagyon örül annak, hogy a településen ilyen hagyománya van a lovas sportnak és köszönte a Pokloskút Lovas Sport Egyesületnek, hogy biztosítják ezt az élményt a gyerekeknek, illetve, hogy az állatok iránti tiszteletre is megtanítják őket. Megjegyezte még, hogy fantasztikus látni azt, hogy mekkora harmónia van a gyerekek és a lovak között, illetve, hogy a faluban mindenki nagyon várta már ezt a nyár eleji versenyt, amelyen évről-évre egyre több induló van.