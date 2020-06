Milodanovic Andrea: „Erről az útról nem szeretnénk letérni”

A következő szezonban is Milodanovics Andrea lesz az Extraligába feljutott Szent Benedek Balatonfüred Röplabda Akadémia (SZBBRA) női röplabdacsapatának vezetőedzője.

A klub honlapjának szerdai híre kiemeli, a szabadkai származású szakvezető 2017-ben, az élvonalbeli UTE csapatától érkezett az akkor az NB II-ben szereplő Balaton-parti együtteshez, melyet három év alatt juttatott fel a legmagasabb osztályba.

„Mindenki tudta, hogyha lehetőségünk nyílik az osztályváltásra, akkor élünk vele. Az elmúlt két évben, amióta NB I-ben szerepeltünk, olyan szintet hoztunk, ami bizonyította, hogy az Extraligában is megálljuk a helyünket. Ez nem a csak a csapatra és az elvégzett munkára igaz, hanem az egyesületre is. Sokkal erősebb lett a klubunk, komolyabb lett a háttér, évről-évre lépünk előrébb itt is” – mondta Milodanovics annak kapcsán, hogy a pandémia miatt be nem fejeződött bajnoki idényt követően az eddig extraligás Haladás és Jászberény sem tudta vállalni az indulást a következő szezonban, a magyar szövetség pedig a balatonfüredieket és a DVTK-t kérte fel erre.

— Ahhoz, hogy mi hosszútávon gondolkodjunk, az utánpótlásra kell nagyon nagy hangsúlyt fektetni és ott is erősödnünk kell évről-évre. Nincs olyan felnőttcsapat, amelyik utánpótlás nélkül sikeresen tud működni. Mi is az utánpótlásunkból szeretnénk építkezni. Ezen elvek alapján, megtartjuk az értékeinket, olyan játékosokat, akikkel már az NB II-ben is együtt dolgoztunk. Ez egy kitűnő mag, és terveink szerint a jövőben is ezt a szemléletet követjük, Hosszú távra tervezünk a játékosokkal, nem akarunk minden évben új csapatot építeni. Sokkal könnyebb úgy előrelépni, hogy csak egy-két érkezőt kell beépítenünk a rendszerünkbe. A jövő évi keret kezd összeállni és rövidesen be is mutatjuk a játékosokat- mondta még el a vezetőedző.