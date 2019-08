Minden idők legnépesebb csapatával vett részt a Veszprémi Triatlon Egylet az ob-n

Az időjárás alaposan közbeszólt, de emberfeletti teljesítménnyel így is fantasztikus eredményeket értek a Veszprémi Triatlon Egylet (VTE) versenyzői a hagyományos nagyatádi hosszú távú triatlon országos bajnokságon.

A 30. alkalommal megrendezett viadalon 3,8 kilométeres úszás, 180 kilométeres kerékpározás és 42,195 kilométeres futás várt a triatlon szerelmeseire. A VTE rekordot jelentő létszámmal képviseltette magát az eseményen, huszonhat egyéni sportoló mellett számos váltó is rajthoz állt.

Nagyatádon azonban senki sem mehetett biztosra, nemcsak a táv hosszúsága és keménysége miatt. Az idén pokoli időjárás, kánikula, forró szél, hatalmas páratartalom várta a résztvevőket, s ezek a körülmények alaposan megnehezítették az indulók dolgát.

A VTE legjobb eredményét Rónaszéki Balázs érte el, aki abszolútban a nyolcadik helyen fejezte be a versenyt, s ezzel kategóriájában a 35–39 évesek között bronzérmes lett.

– Kilenc órán belüli időt terveztem, és úgy véltem, ezzel a legjobb tíz közé is bejuthatok. Azonban nem minden a terveim szerint alakult. Az úszást 1:03 óra alatt letudtam, majd következett a kerékpározás, ahol komoly technikai problémáim adódtak. Az első húsz kilométer után folyamatos, egyre erősödő recsegést észleltem, s kiderült, a lánc nem a váltógörgőn futott, hanem mellette. Bíztam benne, hogy kitart valahogy a szám végéig. Emiatt sajnos kisebb hátrányt összeszedtem, de nem volt idő sajnálkozni, következett a maratoni táv. Itt soha nem tapasztalt mélypont lett úrrá rajtam, és közel álltam hozzá, hogy feladom, ám végül összekapartam magam, és hatalmasat küzdve a démonaimmal célba értem 9:03.53 órás idővel – mesélte Rónaszéki Balázs.

A háromszoros hawaii ironman hozzátette, kihajtotta magát, óriásit harcolt, és olyan energiákat mozgósított, amivel önmagát is sikerült meglepnie.

A veszprémiek közül új egyéni csúccsal ért célba Sándor Norbert 10:10 órával, amivel kategóriájában (40-44 évesek) az előkelő negyedik helyen zárt. Szintén egyéni rekorddal fejezte be a megméretést Péntek Zoltán, aki a 10:27 órával a 35–39 évesek között a tizenegyedik lett.

Burján Jenő 10:15 órával zárt, ezzel abszolútban a 28. helyen végzett, míg kategóriájában (35–39) hatodik lett. Az ő teljesítménye azért is külön kiemelendő, mert zsinórban tizenegyedik alkalommal teljesítette a nagyatádi versenyt, s ezzel tagja lett a szűk elitnek, a Tízen Túliak Társaságának (TTT). Földi József szintén ezért az elismerésért küzdött, neki 10:54 óra alatt sikerült abszolválnia a kihívást, amivel kategóriájában (45–49) a 11. helyen fejezte be a versenyt.

Varga Elemér, Kovács Soma, Gáspár Ferenc először teljesítette a nagyatádi viadalt. Előbbi 10:47 órát futott, amivel az 50–54 évesek között az ötödik helyezést érdemelte ki. Kovács Soma a 20–24 évesek között kapott ezüstérmet, 11:56 órával.

A hölgyeknél Szekeres Mariann 12:49 órával, végig az élmezőnyben haladva bronzérmet vihetett haza a 35–39 évesek között.

A felnőtt férfi csapatok között a Rónaszéki, Burján, Péntek trió a második helyet szerezte meg a rangos mezőnyben. A szenior férfi csapatok között a Sándor, Varga, Földi hármas ugyancsak ezüst­érmes lett.

További eredmények. Férfi. Hamerli Péter 11:31 kat. 38. hely, Takács Ákos 12:13 kat. 38., Happ Olivér 12:27 kat. 32., Morvai Balázs 12:39 (egyéni csúcs) kat. 47., Rehák Zsolt 12:56 kat. 55., Horváth Szabolcs 12:57 kat. 57., Kovács Zoltán (első teljesítés) 13:13 kat. 84., Zsebe Péter 13:43 kat. 31., Savanyu Roland 13:49 kat. 102., ifj. Horváth László 13:58 (egyéni csúcs) kat. 79., Murócz­ki János 14:31 kat. 45., Dely Péter 14:31 kat. 45., Kóti László 14:54 kat. 119.

Női. Bradanovits Ágota 14:09 (egyéni csúcs) kat. 5. hely.

Váltók: NelsonFlotta Team 9:37, IronPityu emlékváltó 9:38, Rezeli Team 9:58, A volt barátok 10:53, Nicolaváltó 11:25, Enjoy TRI 12:03, Francováltó 12:10, Veszprémi Csajok 12:20.