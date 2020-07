Mindössze 18 század választotta el Varga Grétát, hogy sorozatban harmadik országos ifjúsági rekordját állítsa fel: 3000 méteren azonban az óra nyerte a párharcukat az Egyéni csúcsok versenysorozat harmadik állomásán.

Véget ért a Sportolj Velünk SE (SVSE) sorozata: az Egyéni csúcsok elnevezésű viadal harmadik állomásán ezúttal is szép számmal neveztek atléták, több mint négyszáz futó jelentkezett a különböző számokban.

A seregszemlén Varga Gréta, a hazaiak ifjúsági korú tehetsége ismét csúcsdöntésre készült. Az elmúlt hetekben 5000 és 1500 méteren javított korosztályos magyar rekordot, ezúttal 3000 méteren próbálta túlszárnyalni a 9:23.00-as időt. Tóthné Stupián Anikó tanítványa riválisait gyorsan maga mögött hagyta, így gyakorlatilag egyetlen ellenfele maradt, mégpedig az óra. Gréta mindent megtett a csúcsdöntés érdekében, azonban a párharcot ezúttal az óra nyerte, 9:23.18 perc lett az eredménye, ám produkciója így is dicséretes.

Új egyéni rekordnak örülhetett Szögi István, aki a férfiak 800 méteres számában próbálta megszorongatni Vindics Balázst. Nem volt könnyű helyzetben a veszprémi, mert Vindics most is nagyon közel járt egyéni legjobbjához (1:46.39).

Szólnunk kell még Bartha-Kéri Biankáról is, aki 800 méteren 2:05.16 percet ért el, és most ez az idő is elég volt ahhoz, hogy mindenkit könnyedén maga mögé utasítson.

Tóthné Stupián Anikó, a versenysorozat főszervezője már korábban elmondta lapunknak, bátorság kellett hozzá, hogy lebonyolítsák a megméretést, azonban a nevezők létszámát és a kiváló eredményeket látva megérte a nehézségeket.