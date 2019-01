Mindkét Veszprém megyei kosárcsapat idegenben játszik

Mindkét Veszprém megyei csapat idegenben folytatja szereplését a kosárlabda NB I/B-ben. A piros csoport listavezetője a sereghajtó Békéshez utazik, míg az alsóházas Pápa a második Baja vendége lesz.

Baja-Concordia Pápa

A Concordia Motax KC Pápa legutóbb hazai pályán játszott kiélezett, izgalmas mérkőzést, de végül Sonyák hidegvérrel értékesített ziccere után 82-80-ra két vállra fektette a DEAC U23-as gárdáját. – Január eleje óta rengeteg mérkőzést vívtunk, s ebben az időszakban több sérülés és betegség nehezítette a dolgunkat – kezdte Vajda József, a Concordia vezetőedzője. – Kicsit fáradtak, kicsit nyűgösek vagyunk, de ez nem azt jelenti, hogy feltartott kézzel utaznánk bárhová is.

A Pápa legközelebb szombaton 17 órakor a Baja otthonában lép pályára. A tabella második helyén álló Duna-parti társaság Pápán 63-55-re tudott nyerni. – Szeretnénk visszavágni a Bajának, de azt is tudjuk, nem mi vagyunk a találkozó esélyesei. Ettől függetlenül úgy gondolom, ebben a csoportban bármi megtörténhet, akár az is, hogy folytatjuk idegenbeli jó szereplésünket és nyerünk – húzta alá az edző.

Békés-Hoya PE

A Hoya Pannon Egyetem Veszprém már tizenhat mérkőzés, vagyis a bajnokság kezdete óta veretlen. Legutóbb 89-76-ra verte a PVSK alakulatát. Kívülről úgy tűnt, a veszprémi fiúk fél gőzzel is simán nyertek, s csak annyit adtak ki magukból, ami feltétlenül szükséges.

– Nem voltam maradéktalanul elégedett a látottakkal. Túl közel engedtük magunkhoz a pécsieket a negyedik negyedben, s ez egyáltalán nem tetszett. Sok hibát is láttam, amit remélem, a jövőben ki tudunk javítani. Az is igaz, hogy nem kellett mindent beleadni a győzelemhez, és így is megőriztük veretlenségünket – magyarázta Mérész Csaba, a bakonyiak szakvezetője.

A Hoyára szombaton újabb erőpróba vár: az Omnia Pub&Food Békés otthonában lép pályára 17 órától. – A célunk természetesen a győzelem. Fél szemmel már a jövő heti, MAFC elleni rangadóra tekintünk előre, ám a sereghajtó Békés otthonában is szeretnénk bebizonyítani, hogy nem véletlenül állunk a táblázat elején – hangsúlyozta.