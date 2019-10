Mindkét veszprémi egyesület kitett magáért az országos bajnokságon

Mindkét veszprémi egyesület kitett magáért a tíz kilométeres országos bajnokságon, azonban Koós Hutás László edző különösen büszke lehet, hiszen trénerként századik bajnoki aranyérmét ünnepelhette a szombathelyi viadalon.

Szombathelyen rendezték meg Magyarország 10 kilométeres Országúti Futó Bajnokságát. A két veszprémi atlétikai egyesület, a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) és a Sportolj Velünk SE (SVSE) szépszámú csapatot indított.

Koós Hutás László, a VEDAC csapatvezetője sajnálatát fejezte ki, hogy két meghatározó sportolójuk, Koszár Zsolt és Bertalan Renátó, sérülés miatt nem tudott részt venni az eseményen. Szerinte velük a felnőtt férficsapat a bajnoki cím egyik legfőbb várományosa lehetett volna.

– Örömmel tölt el viszont, hogy Kovács Tamás szezoncsúcsot futva az előkelő hatodik helyen végzett, csapatban pedig Odonics Gáborral és a fiatal Rezeli Martinnal ötödik helyen zártak – mondta el.

Megtudtuk még tőle, a női csapat bajnoki címe kiemelt helyet kap a sok jó eredmény között, hiszen olyan „régi motorosok” érték el ezt az aranyat, akik évtizedek óta szállítják a VEDAC-nak a jobbnál jobb eredményeket. Weibl (Badis) Anissa Zsófia második, Brassay Réka az ötödik helyet érte el, és Kiss Melindával kiegészülve állhattak fel a dobogó tetejére.

Kiderült, ez az aranyérem Koós Hutás László századik felnőtt bajnoki címe edzőként.

– Igen, emlékszem az elsőre – mondta mosolyogva: – Még Dóczi Éva szerezte 1990-ben. A századik is emlékezetes számomra, ők régi tanítványaim, akiktől már nem is várhattam hasonlót, de mégis kitettek magukért.

A további eredményeket is véleményezte, és úgy ítélte meg, ahhoz képest, hogy közel két éve gyakorlatilag a nulláról kezdték el újra a futó szakág építését, szépen haladnak. Most már az utánpótlás korosztályban is akad 30-40 olyan fiatal, akikre lehet építeni, akik kitartóan és szorgalmasan dolgoznak, és remek eredményekre is képesek lehetnek, ezt bizonyították most. Hozzátette, reményteli a VEDAC futó szakágának jövőképe.

Négy további érmet szállítottak a fiatalok az OB-n. A női junior csapat (Mérő Dominika, Koós Réka, Nagy Márta) első, a női U23-as csapat (Szigeti Beatrix, Bencsics Boglárka, Darics Nikolett) második lett. Az ifjúsági 4 x 2,5 km-es váltó (Edvy András, Honti Marcell, Medveczky Levente, Bálint Benedek) ezüstérmet szerzett, míg az ifjúsági lány váltó (Szemán Kitti, Bálint Laura, Lantai Anna, Inhof Lili) bronzérmes lett.

Az SVSE női csapata Magyar Veronikával, Egri-Németh Eszterrel és Kozák Rebekával bronzérmet érdemelt ki. Egyéniben Magyar Veronika volt a legjobb, tizenegyedik lett, amivel a juniorok között alig maradt le a dobogóról, negyedik helyen fejezte be a versengést. Az utánpótlás mezőnyben Kozák Rebeka ötödik helyet ért el. A férfi csapat negyedik lett, Szögi Istvánnal, Nick Mártonnal és Egri Viktorral. Egyéniben Szögi István a kilencedik helyen futott be, az utánpótlás mezőnyben Nick Márton ötödikként zárt.

Az SVSE ifi csapatai mind a lányoknál, mind a fiúknál mindenkit megelőztek a 4×2,5 kilométeres távon. A fiúknál Tóth Márton, Szintay Ágoston, Molnár Attila és Zsetnyai Ákos, míg a lányoknál Sigmond Sára, Koncz Kata, Kirsch Natália és Varga Gréta alkotta a négyfős, aranyérmes gárdát.