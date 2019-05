Mirsad Terzic vette át a bajnoknak járó trófeát – ő lehet az új kapitány

A magyar bajnoki cím visszahódítása után hétfőre pihenőt kapott a Telekom Veszprém férfi kézilabda együttese.

Ahogy arról beszámoltunk, a Telekom Veszprém alakulata a hazai pályán aratott tizenegy gólos diadal után (35-24) után Szegeden 27-27-es döntetlent ért el, így 62-51-es összesítéssel, nagy fölénnyel nyerte meg a magyar bajnoki címet.

A bakonyiak már huszonhatodik bajnoki aranyukat zsebelhették be. Érdekesség, hogy 1991 óta csakis két csapat volt képes felülni a trónra, a Szeged 1996-ban, 2007-ben és 2018-ban, mindegyik más alkalommal viszont a veszprémieké lett az első hely.

A Telekom szurkolói szép számmal, közel 350-en képviseltették magukat az Újszegedi Sportcsarnokban, de így is többször túlkiabálták a nagyjából tízszeres túlerőben lévő hazai tábort.

A döntő két mérkőzését megelőzően kiverte a biztosítékot a veszprémi drukkereknél, hogy a Tisza-partiak három csillagot varrattak a mezükre, jelezve, háromszoros bajnokok és azt ígérték, a negyedik is felkerül majd a felsőjükre. A bakonyi szimpatizánsok szerint azonban tíz bajnoki cím után járna egy csillag – ahogy más sportágakban, így például a labdarúgásban is. Ezért a szegedi találkozó utolsó perceiben a veszprémiek hatalmas molinót feszítettek ki: „Ha ti így számoltok, mi is” felirattal és felmutattak huszonhat aranyló csillagot. Valljuk be, huszonhat kis csillag nehezen férne el a Telekom jövő évi mezén, így inkább támogassuk azt, hogy a szerénység jegyében, kettő kerüljön fel a hivatalos címer fölé.

De térjünk vissza a finálé második találkozójához, ahol a lefújás pillanatában hatalmas örömtáncba kezdtek a vendégek. Egymás nyakába borultak a játékosok, edzők és vezetők, sőt, David Davist vállukra kapták tanítványai és néhányszor a magasba dobták a trénert, aki így sem szállt el, sem a csapat teljesítményétől, sem önmagától, kellő alázattal és szerénységgel nyilatkozott ezúttal is:

– Nem volt egy briliáns mérkőzés, nagyon sok technikai hiba tarkította a meccset. Nyerni akartunk, ez nem sikerült, de végül nem is kaptunk ki. Muszáj volt gyorsan kikérnem az első időmet, mert nem mentek jól a dolgok, az emberben dolgozik a feszültség, rendet kellett tenni a fejekben. A legfontosabb az aranyérem megszerzése volt, s végül, ez gond nélkül sikerült. Ígérem, nagyon fogunk harcolni a Final Fourban is és mindent megteszünk ott is a sikerért fogalmazott a szakvezető, akire a Telekom szurkolók többsége a veszprémi kézilabda megmentőjére, megváltóként tekint az őszi, októberi mélypont után.

Davis edzőtől megtudtuk azt is, hétfőn, teljesen megérdemelten pihenőt kapnak a srácok, de keddtől már teljes erővel Kölnre és a Kielce elleni elődöntőre összpontosítanak.

Kollégája, Juan Carlos Pastor viszont megint azt hangoztatta, a csúfos Bajnokok Ligája kudarcon nem tudták túltenni magukat és ezért a szezon vége egyáltalán nem úgy sikerült, ahogy tervezték.

– Megérdemelten nyerte meg a bajnoki címet a Veszprém. Győzelemmel szerettünk volna búcsúzni, de Bánhidi piros lapja nagyon korán jött és teljesen át kellett alakítanunk a taktikánkat. Úgy gondolom, április végéig felmenő ágban volt a csapatunk, a Magyar Kupában is nagyszerűen játszottunk. Azután jött egy gyengébb félidő Szkopjéban a BL-ben, ez sajnos komoly nyomot hagyott a csapatban, és a szezon vége sem úgy sikerült, ahogy elterveztük nyilatkozta.

Mikler Roland kapus ezúttal is a könnyeivel küszködött. A veszprémi közönség hosszú percekig azt skandálta: „Gyere vissza!” – utalva arra, hogy a válogatott hálóőr nyártól már a MOL-Pick Szeged alakulatát erősíti.

– Mit is mondhatnék? Nagyon jól esik a szurkolók szeretete, és rettentő nehéz megszólalnom – mondta, majd így folytatta: – Tartani kell még egy hétig a csúcsformát. Ennek a meccsnek sem úgy sikerült az eleje, ahogy szerettük volna. Ezen még szeretnénk és kell is javítani a kölni négyes döntőig, a Final Fourban ugyanis hasonló gyenge kezdést nem engedhetünk meg magunknak.

Az ünneplést követően a stáb valamennyi tagja átvehette jól megérdemelt aranyérmét, majd átadták a bajnoknak járó trófeát. Nagy László csapatkapitány azonban megkérdte Mirsad Terzicet, ő vegye át a kupát.

A visszavonuló klasszis gesztusa nyilvánvaló: a csapat jövőre azt szeretné, ha Mirsad Terzic venné át a helyét, és a védekező-specialista lenne az új csapatkapitány. Terzic 2009 óta tagja a veszprémi csapatnak, vagyis a jelenlegi keretből ő viseli legrégebben a piros-fehér szerelést.