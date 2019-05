Momir Ilicen: a final four minden alkalommal különleges

Két mérkőzés maradt hátra pályafutásából, de ez egyáltalán nem látszik rajta, ugyanolyan intenzitással edz és készül, mintha első meccsét játszaná a felnőttek között. Talán épp emiatt a veszprémi szurkolók egyik nagy kedvence: Momir Ilicen biztosan nem múlik majd a siker.

A Bajnokok Ligája 2019-es négyes döntőjére készülő veszprémi kézilabdacsapat játékosai egyszerre eltökéltek és jókedvűek, amely remek előjel a hétvégi kölni megmérettetés előtt. Nincs ez másként Momi Iliccel sem, a szerb átlövő nemrég jelentette be szezon végi visszavonulását, most viszont annyira koncentrált, hogy egyáltalán nincs bent a gondolataiban hihetetlenül sikeres pályafutása lezárása. Csak és kizárólag az előttük álló feladatra összpontosít, szombaton le kell győzni a lengyel Kielcét az elődöntőben.

– Egyáltalán nem gondolkodom azon, hogy az utolsó meccseim jönnek. Csak és kizárólag a négyes döntőre koncentrálok, a final fouron minden mérkőzés különleges, maximális felkészülést igényel. Ez most sincs másként, a visszavonulás mellett döntöttem, de ugyanúgy készülök Kölnre, mintha folytatnám a játékot. Nincs különbség – jelentette ki lapunknak Momir Ilic.

A rendkívül rutinos, 37 éves, kétszeres BL-győztes kézilabdázó vasárnap az ötödik magyar bajnoki címét szerezte a Veszprémmel.

Felvetettük neki, a Szeged elleni döntő a vártnál simábban alakult, erre reagálva elmondta: egyáltalán nem volt könnyű dolguk, ugyanakkor csapata nagyon egységes, koncentrált és harcias volt a két mérkőzésen. Ez pedig remek előjel a négyes döntő előtt.

Ilic ott volt a három évvel ezelőtt BL-fináléban, ahol a bakonyiak hatalmas csatában, jelentős előnyt elbukva alulmaradtak a Kielcével szemben.

– Ez már egy teljesen más helyzet, új játékosokkal, új csapatokkal. Nem számít, mi történt ott, nem foglalkozunk vele. Egyik együttesnek sem származik előnye, vagy hátránya múltból, tiszta lappal indulunk. A final fourban minden meccsen 50-50 százalékosak az esélyek.

A jobbkezes átlövő az elődöntős ellenféllel kapcsolatban megerősítette, kemény vetélytársnak tartja a lengyeleket, akik az előző körben, a Paris SG csapata ellen remekül teljesítettek. – Az összes játékosuk képes a kiemelkedő teljesítményre, kemény csata vár ránk. Két mérkőzésünk lesz hétvégén, mindkettőn mindent ki kell adnunk magunkból, hogy jó eredményt érjünk el – tette hozzá.

A Telekom Veszprém az A csoport második helyén végzett a 2018/2019-es BL szezonban, a bakonyiak a legjobb nyolc közé jutásért a portugál Sporting CP-t búcsúztatták, a negyeddöntőben aztán szintén kettős sikerrel diadalmaskodtak, pedig ott egy jóval komolyabb vetélytárs, a német Flensburg volt az ellenfelük.

A PGE Vive Kielce negyedik lett az A jelű nyolcasban, az egyenes kieséses szakaszban az ukrán Zaporozsjét, valamint a francia Paris SG-t múlta felül.

Utóbbi komoly bravúrnak számított, mindenkit meglepett a Dusebajev-csapat továbbjutása

A lengyelek hazai pályán kiütéssel, 10 góllal nyertek, a párizsi visszavágón pedig hatalmas küzdelemben sikerült egy találatot megtartani előnyükből.

A Telekom Veszprém–PGE Vive Kielce BL-elődöntő szombaton 15.15-kor kezdődik a kölni Lanxess Arénában. A másik ágon a macedón Vardar Szkopje és a spanyol Barcelona csap össze egymással, az a mérkőzés 18 órakor rajtol.

A helyosztókat vasárnap rendezik, a bronzmeccs 15.15, a finálé 18 órakor indul.

Természetesen ezúttal is rengeteg szurkoló kíséri el a bakonyi csapatot Németországba, de a klub azokra is gondolt, akik itthon szorítanak az együttes sikereiért. A hagyományoknak megfelelően idén is óriáskivetítő működik majd a Veszprém Aréna előtti téren, a drukkerek – valószínűleg több ezren – szombaton és vasárnap is szoríthatnak kedvenceikért ezen a helyszínen.

Ugyanitt lesz a csapat fogadása is hétfőn. A szervezők 18 órára várják a szurkolókat, a hazatérő fiúk köszöntése, a távozók búcsúztatása pedig 19 órakor kezdődik.