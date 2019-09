Montpellier-ben is vereséget szenvedett a Veszprém

A második félidőben mutatott gyenge teljesítmény és mindössze nyolc lőtt gól után a Montpellier-től is kikapott a tavalyi döntős Telekom Veszprém a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában.

Montpellier-Telekom Vp. 23-18 (11-10)

Montpellier. V.: Zotin, Volodkov (oroszok).

Montpellier HB: SEGO – Lenne, Porte 1, DUARTE 3, Grebille 2, PETTERSON 3, Descat 3 (1). Csere: Bonnefoi (kapus), Simonet, Afgour, Soussi 1, RICHARDSON 8 (1), Bos 2, Villeminot. Edző: Patrice Cayaner.

Telekom Veszprém: CUPARA – Gajic, Tönnesen, Nenadics 4 (1), Blagotinsek 1, Borozan 2, Strlek 1. Csere: Székely (kapus), Terzic, Nilsson 3, Mahé 5 (4), Lauge 2, Jahija, Mackovsek, Marguc, Manaszkov. Edző: David Davis.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 6/5.

A múlt heti hazai fiaskót követően (a THW Kiel 37-31-re nyert a Telekom Veszprém ellen a Veszprém Arénában) Montpellier-ben szeretett volna javítani mérlegén a bakonyi csapat.

A francia gárda elleni ütközeten a sérüléssel bajlódó Lékai Máté és Sterbik Árpád, valamint Rogerio Moraes maradt ki a keretből, a rehabilitációját töltő Pawel Packowskin kívül.

Duarte bombájával indult a találkozó, majd Nenadics egyenlített hetesből.

Cupara fogta meg Descat hetesét, majd az exszegedi Sego hatástalanította Nenadics büntetőjét. Cupara lehúzta a rolót, zsinórban harmadik védését mutatta be, így a 2-2-es állásról nehezen mozdultak el a csapatok. Blagotinsek unta meg a helyzetet, először vezetett a Veszprém (9. perc: 2-3). Sego védése után Descat robogott végig Cupara kapujáig.

Mahé állt be egy sikeres hétméteres erejéig, Petterson kapott jó lasztit a hatoson (14. perc: 4-4). Sego szépen olvasta a veszprémi támadók próbálkozásait, előbb Strlek, majd Nilsson maradt eredménytelen. Richardson hétméterese után Nenadics vetett véget Sego jó szériájának.

Lauge kapta a meccs első kiállítását, majd Richardsont Strlek is lerántotta, ő is leült két percre. Bos használta ki a kettős emberelőnyt, de Nenadics így is a kapuba bombázott. Bos és Richardson 8-6-ra alakította az állást.

Nagy helyzeteket hagyott ki a Telekom, Sego ugyanis teljesen megbabonázta a veszprémi játékosokat. Duarte viszont simán megverte Tönnesent, és a 24. percben 9-6-ra meglépett a Montpellier. Ráadásul Duarte könyökkel orron találta Tönnesent, aki vérző orral vonult le a pályáról. Grebille vágott be egy kipattanót, és 10-6-nál David Davis időt kért a 25. percben.

Mahé egyéni akciója gólt ért, ahogy Nilsson röplabdás ütése is (28. perc: 10-8). Davis mester második időkérése után Lauge hozta fel egyre a csapatát a félidő végére.

Borozan és Duarte gólváltásával vette kezdetét a második felvonás. Borozan újra eredményes volt, ezt követően azonban rendre kimaradtak a bakonyi helyzetek. Nem úgy a túloldalon, így a 40. perchez érve 16-12-re vezetett a Montpellier. Nyolcperces góltalanságot zárt le Nilsson, de Richardsont nem tudta tartani a Telekom (45. perc: 18-13).

Nem volt sok gól, Cupara és Sego is próbálta kihozni a maximumot a meccsből, utóbbi tényleg zseniálisan védett, így aztán nem tudott közelebb férkőzni a Veszprém (51. perc: 19-15).

Mahé heteseivel jött feljebb a Telekom, de Blagotinseket kiállították két percre, s ezzel úgy tűnt, végleg elúsznak a veszprémi remények. Mahé újabb hétméteressel 20-17-re hozta fel a csapatot, Cupara védései tartották a lelket a vendégekben. Aztán Nilsson sok kihagyott lehetőség után végre betalált, majd Cupara villant újra. Marguc ziccerét Sego védte, két perc maradt a derbiből (20-18).

Descat adta meg a kegyelemdöfést a magyar bajnoknak, és Petterson sem hibázott. Segónak Manaszkov nem tudott gólt lőni, az utolsó pillanatban pedig a találkozó legjobbja, Richardson talált be.

A vereséggel a tavalyi döntős Telekom visszacsúszott a csoportjában a hatodik helyre.