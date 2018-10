Muszáj bátornak lenni – Interjú David Davisszel, a Telekom Veszprém új vezetőedzőjével

Számára nemcsak egy meccs a Veszprém-Szeged rangadó. Jól tudja, a Tisza-partiak elleni derbik a legfontosabbak mind közül. Számára is különös fontossággal bír a vasárnapi ütközet, hiszen először nézhet farkasszemet mesterével, Juan Carlos Pastorral. Mester és tanítványa. A címvédő és a trónkövetelő. Vasárnap 17-45-kor Telekom Veszprém-MOL Pick Szeged bajnoki a kézilabda NB I-ben.

– Ljubomir Vranjes menesztése után többen úgy vélték, nincs olyan edző, aki a Montpellier elleni idegenbeli mérkőzés, valamint a MOL-Pick Szeged elleni rangadó előtt elvállalná a csapatot.

– Ha edzőnek állsz, akkor muszáj bátornak lenned. Bátorság és elhivatottság nélkül ezt a szakmát nem lehet csinálni. Szerintem nagyobb lett volna rajtam a teher, ha az idény elejétől dolgozhattam volna a társasággal, de ezt a feladatot, most így kellett megoldani. Ha a szezon előtt valaki megkérdezi tőlem, melyik az az időpont, amikor át szeretném venni a csapatot, akkor ezt a jelenlegit, biztos nem választottam volna. Játszani a négy vereséggel álló BL-címvédő otthonában, három nap múlva a Tatabányával, utána pedig a bajnok Szegeddel – ez roppant nehéz feladat, de jött ez a lehetőség. Két opcióm volt, elvállalom, vagy nemet mondok. Tudtam, ha elvállalom, akkor minden következményével számolnom kell.

– Tudja-e azt, hogy nekünk, veszprémieknek mit jelent a Szeged elleni összecsapás? Nekünk ez nemcsak egy meccs a sok közül, hanem ez a nagybetűs mérkőzés, amire egész évben várunk.

– Természetesen tisztában vagyok vele, de ugyanakkor mégsem, hiszen még nem éltem meg. Jól tudom, mit jelent egy ilyen derbi, jómagam is több hasonló rangadót játszottam, igaz más bajnokságokban. Szeretném egy példával is szemléltetni, hogy jól tudom, mit jelent önöknek ez a találkozó. Macedóniában a Vardar Szkopjénál dolgoztam. A csapat a BL-ben negyeddöntőig jutott, az egyenes kiesés szakaszban jártunk. A két sorsdöntő ütközet között macedón bajnoki várt ránk a Metalurg Szkopje, az örök rivális ellen. Mi, Raul Gonzalezzel (a Vardar vezetőedzője volt – a szerző.) úgy gondoltuk, a legfontosabb, hogy sikerüljön a negyeddöntő, nem is koncentráltunk különösebben a Metalurg ellen, ki is kaptunk. Óriási népharag zúdult ránk. Ha tudtuk volna, hogy ez a meccs fontosabb, mint a Bl-negyeddöntő, akkor úgy készülünk. Nos, itt Veszprémben már az első nap szembesültem vele, hogy a Szeged-meccs mindennél fontosabb. Így is készülünk.

– A Szeged most nagyon együtt van. Talán először esélyesként érkezik a Veszprém Arénába. Mi a legfőbb erőssége a riválisnak?

– Ellenfelünk hat éve dolgozik együtt Pastor edzővel. Mindenki jól ismeri a rendszert, a szisztémát, amit alkalmaznak, mindenki pontosan tudja, mi a dolga védekezésben és támadásban egyaránt. Nagyon egységesek, ez a legnagyobb erősségük. Ezzel szemben mi egy hullámvölgyből jövünk kifelé, s nekünk gyakorlatilag a játék minden elemében javulnunk kell, de leginkább védekezésben és a kapusteljesítményben kell előrelépnünk.

– Az Ön számára is különös fontossággal bír majd ez a találkozó, hiszen példaképével, mesterével találkozik. Mester és tanítványa néz farkasszemet egymással.

– Igen, valóban különleges mérkőzés vár rám. Juan Carlos Pastorral a magánéletben és a kézilabda-pályán is remek a viszonyom. Sokat tanultam tőle, de nyilván a tanultakat saját képemre formáltam. Persze a lényeg, az esszencia nem változik, az ugyanaz. Bevallom, vártam a napot, hogy mikor játsszunk végre egymás ellen. Az élet úgy hozta, hogy most ez a mérkőzés lesz az első, ahol megmérethetjük magunkat.

– Mióta Magyarországra érkezett, beszéltek már Pastor edzővel?

– Nem. Igaz, írt nekem egy gratuláló üzenetet, de semmi több. Tudom, hogy Pastor jó munkát végez és alaposan felkészíti a csapatát, de nekem még jobbat kell nyújtanom, hogy le tudjam győzni. Most kezdődik a szakmai rivalizálás kettőnk között. Ő sem hív engem, én sem őt. Tudom, amíg nem lesz vége a meccsnek, addig nem fogunk beszélni. Most pont az a lényeg, hogy kitaláljuk egymás gondolatait. A rivalizálás hatalmas lesz, a pálya minden szegletében, a játék minden elemében.

– Úgy tudjuk, szinte minden idejét az arénában tölti. Sikerült azért egy kicsit feltérképezni Veszprémet, vagy a Balatont?

– Sajnos nem. Néhány éttermen kívül, ahol nagyon jókat ettem, szinte semmit sem láttam a városból, vagy a környékből. Az elmúlt két hét rendkívül feszített, és nagyon stresszes volt. Rengeteg edzettünk, s igyekeztem megismerni a klub felépítését, az itteni dolgozókat, hogy mennek itt a dolgozókat.

– Vasárnapig tart még edzést a fiúknak?

– Természetesen. Úgy hiszem, itt minden adott ahhoz, hogy kimagasló eredményt lehessen elérni: kiváló, a világ élvonalába tartozó játékosok, fantasztikus szurkolók, professzionális klub. Viszont csakis akkor tudjuk közös nevezőre hozni ezt a három elemet, ha megfelelően dolgozunk. Én az elvégzett munkában hiszek. Hogy céljainkat megvalósítsuk ahhoz edzeni kell. Sokat. Most kevés idő áll rendelkezésünkre, hogy rendezzük a sorainkat, de mindent megteszünk azért, hogy helyre álljon a világ rendje Veszprémben.