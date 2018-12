Nagy és Mikler nélkül is könnyedén nyert a Veszprém

Győzelemmel búcsúztatta a Telekom Veszprém a 2018-as évet, a bakonyiak a dabasiakat látták vendégül a kézilabda NB I-ben.

Veszprém–Dabas 40-26 (19-12)

Veszprém, 1200 néző. Vezette: Fekete T., Tóth D. Telekom Veszprém: Sterbik – Lékai 3, Tönnesen 6, Toft Hansen, Blagotinsek 2, Mackovsek 2, Manaskov 5. Csere: Palasics (kapus), Ilic 1, Nilsson 2, Marguc 4, Nenadic 4, Mahé 7 (5), Kurucz 1, Jamali 3, Dörnyei. Vezetőedző: David Davis. Dabasi KC: Pallag – Ács, Tokuda 2, Szöllősi Sz. 4, Bíró, Borsos 1, Kekezovity 1. Csere: Podoba (kapus), Garajszki 1, Perisic 2, Halász 4, Zakics 4 (2), Kiss 3, Lepsényi 2, Simovic 2. Vezetőedző: Tomori Győző.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 3/2.

Az év utolsó mérkőzésére a csapatkapitány Nagy László is pihenőt kapott, de csak a meccs utáni szokásos dedikálásra kellett jönnie Dragan Gajicsnak, Mikler Rolandnak és Manuel Strleknek is. A csapatkapitányi szalagot így Lékai Máté vette át Nagytól. Ez viszont nem akadályozta meg abban a Veszprémet, hogy úthengerként indítsa az összecsapást. Bár az első találatra a második percig kellett várni, Tönnesen duplájával, valamint Manaskov és Blagotinsek lövésével az 5. percben már 5-0 volt az állás. A folytatásban sem kellett nagyon megerőltetnie magát a hazai csapatnak, Lékai és Mackovsek is beszállt a gólszerzésbe, így a 10. percben 9-4 állt az eredményjelzőn. A vendégek sem jöttek azonban feltett kézzel, és bár támadásaik közel sem voltak olyan sikeresek, mint a hazaiaké, a 25. percig tudták tartani az ötgólos hátrányt.

A második játékrész elején aztán újra hengerelt a hazai együttes, egy 5-1-es rohammal el is lépett tíz gólra a dabasiaktól, főként a gyorsindításoknak és Manaskov értékesített ziccereinek köszönhetően. Ebben a félidőben már Toft Hansen is bent maradt támadásban, igaz, ehhez az is kellett, hogy az első harminc perc alatt Blagotinsek gyors egymásutánban összeszedjen két kiállítást is. Bár gólt nem szerzett, a védők figyelmét elterelte Nenadicról és a szélsőkről, így a vendégek kapusa – előbb Pallag, majd Podoba – védtelenül állt a lövésekkel szemben.

A 42. percben időt kért Tomori Győző, a dabasiak ed­zője, de csapata végképp elfogyni látszott, hétperces gólcsend következett a 47. perctől részükről, amit ki is használt a Telekom, 36-20-ra vezettek az 53. percben.

Eközben David Davis is forgatta játékosait, és a fiatalok vették át a stafétabotot. Első NB I-es mérkőzését játszotta a 48. percben Sterbik Árpád helyett beálló Palasics Kristóf, de lehetőséget kapott a pályára lépésre Kurucz Máté és Dörnyei Borisz is.

Palasics bemutatkozása kiválóan sikerült, azon túl, hogy ziccert is védett, a veszprémi nevelés, Zakics Bence hétméteresét is hárította, legalábbis sikerült rábírnia a labdát, hogy elkerülje kapuját.

A győzelem tehát az év utolsó mérkőzésén sem forgott veszélyben. David Davis időkérés nélkül hozta le a meccset, és a fiatalok is, bár rövid epizódnyit, de kaptak szerepet, így a 40-26-os végeredménnyel elégedettek lehetnek még úgy is, hogy az összecsapás végére figyelmetlenné vált a védekezés.

