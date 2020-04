Nagy László csodálatos pályafutása 22 év után ért véget tavaly

Minden idők legjobb veszprémi hetesében a jobbátlövő Nagy László lenne – derült ki a Telekom Veszprém által a szurkolóknak meghirdetett szavazáson.

A magyar rekordbajnok voksolásra hívta szurkolóit: arra kérte a drukkereket állítsák össze a kézilabda klub 43 éves fennállásának legjobb hetesét. Az All-star csapat: Sterbik Árpád (kapus) – Mirza Dzomba (jobbszélső), Nagy László (bal­átlövő), Éles József (irányító), Andreas Nilsson (beálló), Carlos Perez (balátlövő), Iváncsik Gergő (balszélső).

Ezúttal Nagy László pályafutását vesszük górcső alá. A jobbátlövő Szegeden kezdte sportkarrierjét, de nem kézi-, hanem kosárlabdázott. Korosztályos válogatott lett, s középiskolásként több tengerentúli ajánlatot is kapott. Ennek dacára sportágat váltott, kézilabdásnak állt, ahol hamar jöttek a sikerek és tehetsége gyorsan kibontakozott. Alig 19 éves volt, amikor a világhírű katalán klub, a Barcelona ajánlott neki szerződést. Légiósnak állt és tizenkét éven át szerepelt a spanyol egyesületben, amellyel többek között kétszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját is (2005, 2011).

Nagy László 2012-ben hazatért, a Telekom Veszprém hívására. Hét éven át játszott a bakonyiak soraiban, s amikor 2019. május 10-én bejelentette visszavonulását, huszonkét éves pályafutás végére tett pontot. A kézilabdától azonban nem szakadt el, hiszen a veszprémi egyesület sport­igazgatója lett, mindemellett a Magyar Kézilabda Szövetségben a férfi szakágért felelős alelnökként tevékenykedik.

Szólnunk kell még a magyar válogatottban elért eredményeiről. Nagy László 1999-ben mutatkozott be a felnőtt válogatottban. Először tíz éven át erősítette a nemzeti csapatot, 2004-ben, az athéni olimpián negyedik lett a magyar alakulattal. Majd 2009-ben Nagy úgy döntött, addig nem lép pályára a válogatott színeiben, amíg a feltételek nem lesznek megfelelőek. Közben megkapta a spanyol állampolgárságot is, és sokáig úgy tűnt, a spanyol válogatottban folytatja. Szerencsére azonban nemet mondott a dél-európai ország hívásának és amikor 2012-ben Veszprémbe igazolt, visszatért a magyar nemzeti együttesbe is. Ráadásul a 2012-es londoni olimpián negyedik lett a magyar válogatottal.

Nagy László hatszoros magyar bajnok és hatszoros Magyar Kupa-győztes. Sajnos a bakonyiakkal egyszer sem tudta magasba emelni a Bajnokok Ligája trófeáját, pedig három alkalommal is döntőzhetett (2015, 2016, 2019).