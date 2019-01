Négy közé juthat a veszprémi kosárcsapat

Fantasztikus bravúr kapujában áll a Hoya Pannon Egyetem Veszprém férfi-kosárlabdacsapata, amely fennállása során először bejuthat a Hepp Ferenc Kupa négyes döntőjébe.

A Hepp-kupát a másod- és harmadik vonalban szereplő kosárlabda-együttesek számára rendezik meg minden évben. A legjobb négy közé jutó gárdákat pedig az a megtiszteltetés éri, hogy a legjobbaknak kiírt Magyar Kupa nyolcas döntőjében játszhatják le az elődöntőt, valamint a finálét, amit az idén Győrben rendeznek majd meg.

A Veszprém a Szombathelyi Egyetem alakulata ellen kezdte meg a Hepp-kupában a szereplést a második fordulóban, ahol 100-66-ra nyert, majd következett a SMAFC, amelyet gyakorlatilag padlóra küldött egy 105-39-es sikerrel. A harmadik csatában a Bonyhádi KSE ellen is száz pont fölé jutottak Mérész Csaba edző tanítványai, 102-61-es diadallal mentek tovább. A sorozatban az ötödik körben most a Budafok lesz az ellenfél, és amennyiben pénteken a Hoya hazai pályán legyőzi ezt a riválist is, akkor bejut a legjobb négy közé.

A bakonyiak a bajnokságban idén már játszottak a Budafokkal, akkor 90-82-re nyertek.

– Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy az esélyek mellettünk szólnak, főleg, mert hazai pályán fogadjuk ellenfelünket. Az utóbbi időben talán nincs túl jó passzban a Budafok, amely a bajnokságban hazai pályán szenvedett váratlan vereséget az MTK-tól (67-82). Ettől függetlenül nem vesszük félvállról a találkozót. Nem titkoljuk, szeretnénk nyerni, és ha már négy közé jutunk, akkor magasba emelnénk a győztesnek járó trófeát is – hangsúlyozta Mérész Csaba.

További párosítások: Honvéd–Pápa, Cegléd–Nyíregyháza, Baja–BKG.

