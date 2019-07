Négy légióst igazoltak a Balaton-partiak

Elkezdte nyári felkészülését a balatonfüredi kézilabdacsapat, amelynek játékoskerete jelentősen változott a bajnoki szünetben. Az NB I-es alakulathoz öten érkeztek, távozók száma pedig hét

Csoknyai István vezetőedző először csütörtökön délután fújt a sípjába, s a csapat péntektől heti két edzéssel végzi a nyári felkészülést. A Balatonfüredi KSE – amely az előző szezonban negyedik lett az élvonalban, a Magyar Kupában pedig bronzérmet szerzett – természetesen edzőmeccseket is játszik a bajnoki szünetben. Ezek közül négynek van már fix időpontja: a BKSE július 26-án pénteken kétszer is megmérkőzik a szintén NB I-es Komlóval hazai pályán. A találkozók 11 órakor és 16.30-kor kezdődnek. Az is eldőlt, hogy augusztus 2-án és 3-án a Mezőkövesd (NB I) vendége lesz a Füred, előbbi napon 18, utóbbin 10.30-kor lépnek egymás ellen pályára a felek.

– Idén is sok a változás, emiatt rengeteg munkára van szükségünk, ez már látszik – mondta el kezdésként Csoknyai István, aki hozzáfűzte: szerencsére akadnak jó páran, akik az állandóságot képviselik, ők pedig tudnak segíteni a beilleszkedésben az újaknak és a kerethez csatlakozó saját nevelésű fiataloknak.

– Mondhatjuk, hogy az alapoktól, a nulláról kell kezdenünk, a célunk az, hogy ismét elérjük az előző szezonban mutatott szintet. Ehhez pedig rengeteg munkára és türelemre lesz szükség – fogalmazott a szakember, aki idén is fiatal csapatot irányít majd. Megint teljes állásban, mert – mint ismeretes – már nem a Csoknyai István-Vladan Matic páros irányítja a magyar felnőtt válogatottat. Helyettük Gulyás Istvánt választották szövetségi kapitánynak, a másodedző pedig a Veszprém korábbi spanyol irányítója, Chema Rodriguez lesz.

– Azt a feladatot, amit ránk bíztak, elvégeztük, veretlenül jutottunk ki az Európa-bajnokságra. A szövetség is elégedett volt a beszámolónkkal, de lejárt a megbízatásunk, mások lettek az elképzelések. Az Eb-selejtezőre visszatekintve, a jó játéktól messze voltunk, de nem szabad elfelejteni, hogy egy alaposan megfiatalított együttessel, kevés felkészülési időt követően léptünk pályára, a célt viszont teljesítettük, megnyertük csoportunkat.

Visszatérve Füredre, korábban is beszámoltunk róla, a klubnál hét játékostól köszöntek el: Szita Zoltán (a veszprémi kölcsönátlövő a következő szezonban a lengyel Plockot erősíti) mellett távozott az orosz Yuri Semenov, ő Finnországban, a brazil da Silva Ferreira Uelington pedig Franciaországban folytatja pályafutását. Hornyák Péter Tatabányára igazolt, Szöllősi Olivér Mezőkövesdre, Kancel Ottó és Németh Alex szintén elhagyta Füredet.

Négy légiós érkezett: spanyol szélső (Pedro Rodríguez Alvarez, bal kezes) és átlövő (Luis Felipe Jimenez Reina, bal kezes), valamint fehérorosz (Aliaksei Shynkel, jobb kezes) és szerb átlövő (Darko Stevanovic, jobb kezes) leigazolását jelentették be a Balaton-partiak.

A 19 éves ifjúsági válogatott irányító, Kőhegyi Ákos Veszprémből jött, és – ahogyan az lenni szokott – a balatonfüredi utánpótlásból is többen csatlakoztak a felkészülést végző felnőtt kerethez.