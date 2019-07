Négy lekötött edzőmeccsük van a balatonfüredieknek

Csütörtökön kezdi nyári felkészülését a Balatonfüredi KSE élvonalbeli kézilabdacsapata. Csoknyai István együttese a következő hetekben két ellenféllel négy edzőmeccset vív.

Az előző NB I-es szezon negyedik helyezettje napi két edzéssel indítja a nyári munkát. A keretből nem lesz ott a csütörtöki rajton Máthé Dominik, aki a spanyolországi világbajnokságon szereplő junior válogatott tagja. A tavalyi füredi csapatból Szita Zoltán is ott van az eseményen, de ő már nem a Balaton-partiaknál kézilabdázik, a következő idényben a lengyel Plockot erősíti majd.

A klubnál egyébként hét játékostól köszöntek el: a már említett Szita mellett távozott az orosz Yuri Semenov, ő Finnországban, a brazil da Silva Ferreira Uelington pedig Franciaországban folytatja pályafutását. Hornyák Péter Tatabányára igazolt, Szöllősi Olivér a Mezőkövesdet erősíti majd, Kancel Ottó és Németh Alex szintén elhagyta Füredet.

A 19 éves Kőhegyi Ákos (Veszprém) érkezése mellett eddig spanyol szélső és átlövő, valamint fehérorosz és szerb átlövő leigazolását jelentették be a Balaton-partiak.

A BKSE nyári programja egyelőre négy fix edzőmeccset tartalmaz: Csoknyai István alakulata július 26-án pénteken kétszer is megmérkőzik a szintén NB I-es Komlóval hazai pályán. A találkozók 11 órakor és 16.30-kor kezdődnek. Az is eldőlt, hogy augusztus 2-án és 3-án a Mezőkövesd (NB I) vendége lesz a Füred, előbbi napon 18, utóbbin 10.30-kor lépnek egymás ellen pályára a felek.

Beszámoltunk róla, a 2019/2020-as élvonalbeli pontvadászat szeptember elsején rajtol, a BKSE idegenben szerepel a nyitányon, a Budakalász vendége lesz. Egy héttel később a Gyöngyöst fogadja a hazai debütáláson.

A Magyar Kupában idén (is) bronzérmet gyűjtő balatonfürediek ezúttal is érdekeltek lesznek az EHF-kupában (ahol tavaly egyébként a csoportkörbe kerültek), majd a harmadik selejtezőkörben kell a nemzetközi sorozatba bekapcsolódniuk. A Tatabánya is akkor játssza első párharcát, míg a harmadik magyar klub, a Csurgói KK már a második körben megkezd a szereplését.