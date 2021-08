Nehéz mérkőzésre számít a VLS mestere

A labdarúgó NB III nyugati csoportjában a listavezető Practical VLS Veszprém együttese a jó erőkből álló Zalaegerszeg II otthonában szeretné megőrizni eddigi hibátlan teljesítményét.

A bakonyiak az előző fordulóban a Puskás Akadémia második csapatát fogadták, és a vendégek az első helyzetüket gólra váltották. A Veszprém azonban nem akarta elveszíteni közel kétéves hazai veretlenségét, előbb a csapatkapitány Somogyi távoli lövésével egyenlített, majd a 93. percben egy ötletes szabadrúgás-kombináció után Kovács Dániel egy hatalmas gólt ragasztott a felcsútiak hálójába. A VLS ezzel három fordulót követően egyedüli százszázalékos csapatként áll a tabella élén.

– Jól kezdtük a szezont, remek a hangulat az öltözőben, de fontos kiemelni, hogy az előző idényt is hasonlóan indítottuk, akkor négy sikerrel és egy döntetlennel álltunk. Nagyon örülünk a remek nyitánynak, de nagyobb jelentőséget nem tulajdonítunk neki, hiszen nagyon nehéz találkozó vár ránk a hétvégén – mondta Pető Tamás, a VLS Veszprém vezetőedzője.

A veszprémiek mestere nem ok nélkül számít komoly összecsapásra vasárnap, hiszen a Zalaegerszeg második együttese az előző bajnoki idényben 6-2-es vereséget mért a VLS-re az utolsó előtti fordulóban, valamint a zalaiak keretében minden mérkőzésen több visszajátszó is szerepel az első osztályból. A ZTE az elmúlt hetekben két kulcsjátékosát is kölcsönadta, Kovács Barnabás és Szalay Szabolcs Tiszakécskén folytatja kölcsönben. – Az említett két labdarúgó nagyon tehetséges, bemutatkoztak az NB I.-ben is, komoly minőséget képviseltek a zalaiaknál, így távozásuk előnyt is jelenthet a számunkra, de tudni kell, hogy bő kerettel rendelkeznek, nagy a merítési lehetőségük. Nem lesz egyszerű feladatunk, nem tudjuk, milyen csapattal állunk majd szemben, de ettől függetlenül szeretnénk megszerezni a negyedik sikerünket is – fogalmazott Pető Tamás.

A bakonyiaknál Dobsa Gergő játéka kérdéses, a többiek egészségesen várják a vasárnap 16 órakor kezdődő összecsapást.