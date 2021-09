Nehéz sorozat előtt állnak az ajkaiak

A válogatottszünetet követően a veretlen Nyíregyháza otthonában folytatja az NB II-es labdarúgó-pontvadászatot az FC Ajka.

Az ajkaiak gyengén kezdték a szezont, de legutóbb sikert arattak, így a szurkolók abban bíznak, végre megindul felfelé a tabellán a csapat. Kis Károly alakulata az első öt fordulóban csupán két pontot gyűjtött és sereghajtó volt, ám a hatodik játéknapon javítani tudott, hazai pályán 1-0 arányban legyőzte az ETO FC Győrt.

Az augusztus 29-én rendezett mérkőzést Lehoczky Roland első félidős gólja döntötte el. Az ETO csak kapufáig jutott, míg a hazaiak növelhették volna előnyüket.

A 67. percben aztán megfogyatkozott a házigazda, Dragóner Filip került a kiállítás sorsára, miután néhány perc alatt két sárga lapot kapott. A vendégek így sem tudtak egyenlíteni, ehhez az is kellett, hogy Horváth Dániel bemutassa immáron szokásosnak nevezhető bravúrját a kapuban. Összességben megérdemelten nyert a Kis-csapat.

A győriek veretlenül érkeztek Ajkára, és most újra egy veretlen csapat lesz a Veszprém megyeiek ellenfele. A Nyíregyháza kiváló formának örvend, hat kör után négy sikerrel és két döntetlennel vezeti a tabellát. A Haladás és a Szentlőrinc pontot rabolt a hajdúságiaktól, akik a Dorogot, a Tiszakécskét, a Budaörsöt és a Soroksárt is két vállra fektették. A Dorog és a Soroksár elleni meccs szoros volt, mindkettőt a véghajrában tudta a maga javára fordítani a Nyíregyháza, amely bebizonyította, hogy a 90 perc során végig, sőt még a ráadásban is veszélyes és eredményes.

– Gőzerővel készültünk a válogatottszünetben is, hiszen több olyan játékosunk akad, aki a bajnoki rajtot követően csatlakozott hozzánk, illetve a sérülésből visszatérőknek is szükségük volt a közös munkára – árulta el lapunknak Kis Károly, az FC Ajka szakvezetője, kiemelve: a következő nyolc napban három mérkőzés vár rájuk, hiszen a nyíregyházi túrát követően szerdán a Békéscsabát fogadják, majd szombaton az NB I.-es Gyirmót FC Győrrel vívnak kupacsatát.

– Az ETO elleni siker természetesen sokat javított a hangulaton, szerintem jól is játszottunk, emberhátrányban is partiban voltunk ellenfelünkkel. Most is erre a lelkesedésre és odaadásra lesz szükségünk. A Nyíregyháza agresszív rivális, nagy küzdő, sosem adja fel. Akkor lesz esélyünk, ha mi is hasonló elszántsággal harcolunk.

A bajnoki vasárnap 16 órakor kezdődik Nyíregyházán. Az ajkaiaknál nem lehet ott a legutóbb kiállított Dragóner Filip, aki kétmeccses eltiltást kapott.