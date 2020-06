Nehéz sorsú gyerekeknek segít a Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség

Veszprém Ezen a nyáron is folytatja egyedülálló kezdeményezését a Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség: három héten át biztosít táborozási lehetőséget rászoruló gyerekeknek.

Harmadik alkalommal kérte összefogásra a Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség a régió egyesületeit azért, hogy megszervezhesse jótékonysági kézilabdás táborát. Az erről tartott sajtótájékoztatón kiderült, idén nyáron három ciklusban biztosítanak lehetőséget a kikapcsolódásra, önfeledt nyaralásra a gyereknek.

Soós Kálmán, a megyei szövetség elnöke elmondta, a koronavírus-járvány miatt sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán megvalósítható-e a tábor. A szerencse azonban melléjük szegődött, így az első héten a veszprémi Egyedülálló Szülők Klubjának gyerekei, a másodikon és a harmadikon pedig a Magyar Vöröskereszt várpalotai Családok Átmeneti Otthona (CSÁO) lakóinak gyermekei vehetnek részt a programon.

Mindhárom héten elismert szaktekintélyek vállalták, hogy edzéseket tartanak a csemetéknek, így például David Davis, a Telekom Veszprém szakvezetője, Deli Rita, az NB I-es női Alba FKC trénere, Szabó Edina, az Érd korábbi edzője, vagy Kis Ákos, az NB I-es Balatonfüredi KSE férfialakulatának utánpótlásában dolgozó szakvezető.

Pitz András, a Magyar Kézilabda Szövetség operatív igazgatóhelyettese arról beszélt, fantasztikus és egyedülálló a kezdeményezés, amelyet örömmel és nagy szívvel támogattak.

Sótonyi Mónika önkormányzati képviselő, a köznevelési, ifjúsági, sport- és civil bizottság elnöke kifejtette, szívesen állt az összefogás mellé.

– Már a téli Handbálon is – amelyet szintén a megyei szövetség szervezett – megtapasztalhattam, milyen összetartó a kézilabdás társadalom. Most 45, valóban rászoruló kisgyermeknek varázsolják szebbé a nyári szünetet. Biztos vagyok benne, hogy a sportág megismertetésén túl önfeledt kikapcsolódást nyújt a tábor, amelyet még évek múltán is szívesen felemlegetnek majd a gyerekek – fogalmazott.

Öcsi Tamás, a megyei szövetség irodavezetője kifejtette, nemcsak a megyei kluboknak jár a köszönet, akik edzőiket, valamint kisbuszaikat is rendelkezésre bocsátják, hanem például az alsóörsi önkormányzatnak is, amely belépést biztosít a strandra, ahol ott Földesi Csaba válogatott játékos bevezeti a kicsiket a strandkézilabdázás alapjaiba is.

Ezenkívül 50 ezer forintot ajánlott fel a Fitt Büfé, 100 ezer forinttal segíti a táborozást a Mert segíteni jó Alapítvány.

Nagy Erika, a Magyar Vöröskereszt várpalotai CSÁO intézményvezetője azt mondta, egy éve működnek együtt a megyei szövetséggel, és bízik benne, a kapcsolatuk hosszú távú lehet. A közös munka heti rendszerességű edzéseket is jelent, s bár eleinte azt hitte, az edzők majd megfutamodnak a sokszor magatartás-zavaros, olykor enyhén értelmi sérült gyerekektől, azonban pár hét alatt remek közösség kovácsolódott. A gyerekek fegyelmet, kitartást tanulnak, szabadidejüket hasznosan töltik. A táborozás pedig komplex programot jelent mindenkinek.