Nem bírt a Telekom Veszprém a Kiellel

Hiába hajrázott nagyot a Telekom Veszprém a THW Kiel otthonában, végül nem tudott pontot szerezni, s ezzel biztos, hogy nem tudja megszerezni a csoport első helyét a férfi kézilabda Bajnokok Ligája B jelű nyolcasában.

THW Kiel-Telekom Veszprém 29-28 (15-15)

Kiel, 9500 néző. V.: Jurinovic, Mrvica (horvátok). THW Kiel: N. LANDIN – EKBERG 8 (4), Reinkind 1, ZARABEC 4, PEKELER 7, Duvnjak 2, M. Landin 1. Csere: Weinhold 2, HORAK, L. Nilsson 3, Dahmke 1, Edző: Filip Jicha. Telekom Veszprém: Cupara – Marguc 1, Jahija 4, Moraes 2, BOROZAN 5, Terzic, MANASZKOV 3. Csere: Nenadics 2, Lauge 1, Mackovsek 2, A. Nilsson 5, Blagotinsek, Lékai, Gajic 1 (1), Strlek 2, Edző: David Davis.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 4/4, ill. 1/1.

A B csoport rangadóján az első hely volt a tét. A Telekom Veszprém azért utazott Kielbe, hogy idegenben gyűjtse be a két pontot, s ezzel megmaradjon az esélye a nyolcas megnyerésére.

A hazaiak részéről akadt egy fontos hiányzó, Patrick Wiencek, a védelem egyik oszlopa sérülés miatt nem állt rendelkezésre. A Telekom Veszprém alakulatából Székely Márton, Pawel Paczkowski maradt ki a keretből.

Borozan duplával és egy kiállítással indított, a túloldalon Ekberg és Reinkind góljaival lódult meg a Kiel (5. perc: 2-2).

Ekberg cselezte ki Manaszkovot és szerzett vezetést a hazaiaknak. A túloldalon viszont Borozan harmadszor is kipókhálózta Landin kapuját. Ráadásul a túloldalon Cupara is hozzátett a találkozóhoz, az első védését jegyezhettük fel. Jahija visszahúzott löketénél is tehetetlen volt a németek sztárkapusa. Zarabec egyenlített, majd két gyors góllal 6-4-re meglépett a Telekom (10. perc).

Duvnjak ütötte orrba Laugét, akit vérző orral támogattak le, a horvát pedig leült két percre. Az emberelőnyt nem tudta gólra váltani a Telekom, Terzic ráadásul szabálytalankodott Reinkinddel szemben, amiért szintén kisbüntetés járt. Lucas Nilsson bődületes bombája után M. Landin egyenlített, kezdődhetett minden elölről (15. perc: 8-8).

Zarabec harcolt ki hétméterest, amit Ekberg váltott gólra. Megnyitotta védelmét a Kiel, s ha nagy nehezen is, de Mackovsek begyötörte a labdát a kapuba.

A Kiel rendre előnyt szerzett, ám a vendégek újra és újra egyenlítettek. Landin vetett véget ennek a sorozatnak, amikor Manaszkov próbálkozását hárította a kapus. A túloldalon Weinhold volt eredményes, és 12-10-nél Davis edző időt kért. Rendezte a sorokat a tréner, ezt mi sem bizonyította jobban, mint hogy a 24. percben ismét egyenlőt mutatott a kijelző, sőt villámgyors támadás végén Mackovsek találatával átvette a vezetést a bakonyi alakulat (25. perc: 12-13).

Cuparát Sterbik váltotta, de ő is tehetetlen volt Pekeler lövéseinél (14-13). Landin kapus bravúrjaira Sterbiknek is volt válasza, Jahija pedig egyenlített. Duvnjak átlövésére Manaszkov válaszolt, s így 15-15-tel ért véget a játékrész.

Zarabec pattintott Sterbik lába mellett a kapuba a második félidő elején, amire az egykori kieli játékos, Moraes válaszolt. Pekelert remekül játszották meg a németek, ahogy Jahija is Moraest (34. perc: 17-17). Egy perc alatt kettőt vágott a Kiel, Weinhold és Ekberg, Borozan lövései viszont Landin kezében haltak el.

Újabb hibák után pedig négy góllal meglépett a Kiel (21-17), Davis mester azonnal időt kért. Borozn és A. Nilsson faragott a hátrányon, ám Zarabec újra betalált, és Luca Nilsson visszaállította a négy gólt (23-19).

Davis edző folyamatosan rotálta a belső védőket, de sehogy se akart összeállni a hatosfal. Pekeler sokadszor maradt üresen, így aztán nem csökkent a differencia.

Közben Cupara visszaállt és jókor védett, majd végre a védelem is éledezett, és egy 4-1-es szériával 25-24-re zárkózott fel a Telekom.

Ekberg hetese után Jahija villant, 26-25-nél Jicha edző időt kért. Ekberg a negyedik hétméteresét is bevarrta, egy eladott labda után Pekeler lódult meg (51. perc: 28-25).

Vészesen fogyott az idő, Strlek szépített (29-27). Aztán hiába szerzett gólt A. Nilsson, a játékvezetők érvénytelenítették, ám Cupara védése után Borozan visszahozta a veszprémi reményeket (29-28).

Másfél perc maradt, Cupara nagyot védett, Borozan löketét Landin védte, így maradt a 29-28 és ezzel a THW Kiel biztosan megnyerte a csoportot.