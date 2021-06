Nem kell újrakezdeni az építkezést, a veszprémi gárda gerince együtt tud maradni

A szezon során felmerülő nehézségek ellenére a játékosok egymásért és a csapatért küzdve futballoztak mérkőzésről mérkőzésre, ennek eredményeként az NB III. Nyugati csoportjának 2020/2021-es kiírásában a dobogó 3. fokára állhatott a veszprémi együttes.

– Nagyszerű idényt produkált a csapat. Olyan együtteseket tudtunk magunk mögött a végelszámoláskor, amelyeknek jóval komolyabb lehetőségeik voltak, valamint a bajnokság eleje óta az élmezőnyben helyezkedtünk el. Nagyon sok nehézséggel kellett megküzdenünk az év során, de mind a szakmai stáb, mind a játékosok óriási munkát fektettek abba, hogy a szezon végén megtartsuk a harmadik helyet – kezdte évértékelőjét Pető Tamás, a VLS Veszprém vezetőedzője.

Az előző nyáron még olyan hírek is felröppentek a csapat háza táján, hogy a nehéz anyagi helyzet következtében nem tudják vállalni a harmadosztályú szereplést a bakonyiak, de végül minden akadály elhárult az indulás elől.

– Sokáig kérdéses volt az NB III.-as részvételünk, majd miután véglegessé vált az indulásunk, jött a következő kérdés: vajon milyen játékoskerettel vágunk neki a bajnokságnak? A nehéz körülmények dacára sok játékos vállalta a folytatást, akik ettől függetlenítették magukat, és csak a munkára koncentráltak. A távozókat sikerült pótolnunk, az érkező fiatalok sokat fejlődtek, remekül beépültek a csapatba – folytatta értékelőjét Pető, aki kiemelte, az utánpótlásbázisnak is nagy köszönettel tartoznak a tehetséges fiatalokra fordított figyelemért.

A Practical VLS stábjának jól sikerült a csapat összekovácsolása, és az első öt fordulóban nem is talált legyőzőre, majd egy-két vereség ellenére folyamatosan a bajnokság élmezőnyében helyezkedett el. Októberben jött a koronavírus, ami újra nehéz feladat elé állította a társaságot.

– A pandémia okozta helyzet kicsit szétzilálta a stabilitásunkat, hiszen amúgy sem rendelkeztünk bő kerettel. Több kulcsjátékosomra hetekig nem számíthattam, de kitartottunk, és végül az őszi szezonunk jobban sikerült, mint a tavaszi. A fordulást követően nemcsak a betegségekkel, sérülésekkel kellett megküzdenünk, hanem az eltiltásokkal is, mint például az Érd és a III. Kerület elleni találkozó, ahol öt játékosomra sem számíthattam az alapcsapatból. A következő bajnoki idényben nem szeretnénk abba a helyzetbe kerülni, hogy a másodedzőnknek, Gunther Zsoltnak is pályára kelljen lépnie, akinek többször is edzés nélkül kellett beszállnia, de ettől függetlenül jól megoldotta a feladatát – folytatta a szakember. Pető Tamás elárulta, elsősorban csapatban gondolkodik, de a sikeres szereplés a húzóemberek nélkül nem válhatott volna valóra. Gulyás, Dobsa, Somogyi, Vass, Major és Nagy Richárd, aki nélkülözhetetlen tagja volt az együttesnek.

– Gálfi Norbertet is szeretném kiemelni, aki az ősz második felében remekül játszott és több mérkőzést is eldöntött. Kovács Dani és Rédling Csanád fiatal kora ellenére hatalmas fejlődésen ment keresztül, a bajnokság végére ők is fontos láncszemei voltak a csapatnak. Nem mehetünk el szó nélkül a két kapus, Deczki és Héninger mellett sem. Ők folyamatosan ösztönözték egymást a jó teljesítmény elérésében. Ezek a dolgok is mutatják, a csapatban rejlett az erőnk – nyilatkozta a VLS mestere.

Pető Tamás hozzátette, az együttesből Pavlitzky Balázs személyében egy biztos távozó van. A csapat jó teljesítménye magasabb osztályú együttesek érdeklődését is felkeltette néhány játékos iránt, de a szakmai stáb szeretné együtt tartani a csapat „magját”, és bíznak abban, hogy nem kell újrakezdeni az építkezést, ezáltal a felkészülés is nyugodtabb körülmények között folyhatna. Az érkezők oldalán jelen pillanatban két VFC USE tehetség nevét jegyezhetjük fel, Nagy Ákos és Leidl Ákos a felnőtt csapatnál kezdi meg a felkészülést.

Két-három rutinosabb játékossal is meg kívánja erősíteni a gárdát a szakmai stáb, a kiszemeltekkel még folynak az egyeztetések, de csak olyan játékosok jöhetnek szóba, akik motiváltak, futballozni szeretnének és a csapat segítségére lehetnek.

Lapunk kérdésére, miszerint van-e arra esély, hogy a veszprémiek vezetőedzője nyáron esetleg távozzon a királynék városából, Pető Tamás azt válaszolta, hogy puhatolózó tárgyalások történtek, de komoly megkeresés nem érkezett.

– Jelen pillanatban nagyon nehéz lenne a veszprémi kispadról elmozdítani, nagyon jó ajánlatnak kellene ahhoz befutnia, hogy búcsút intsek ennek a csapatnak – folytatta a bakonyiak mestere.

– Nagyon jó úton járunk, az új pályák építése is már a célegyenesben van, és veszprémiként szeretnék ennek a részese lenni.

A Practical VLS Veszprém együttese a jól megérdemelt pihenőt követően június 28-án kezdi meg a felkészülést a harmadosztály új szezonjára.