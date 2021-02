Nem mindennapi kihívás előtt állnak a füredi kézisek

Ilyen még nem volt! A csonka ősz miatt összesen tizenhárom bajnoki és két kupamérkőzés vár a balatonfüredi kézilabdacsapatra februárban és márciusban. Kőkemény, precedens nélküli sorozat lesz, de György László tanítványai tudják, hogy mi vár rájuk, és készen állnak. Kezdés szombaton a Gyöngyös ellen.

Nincs az a kézilabda (vagy bármilyen sport) szakkönyv, amelyből ilyen helyzetben tanácsot lehetne meríteni: az NB I-es bajnokság első felében a Balatonfüredi KSE öt meccset tudott teljesíteni, ami azt jelenti, hogy a rövid téli szünetet követően igencsak feszes tempóban kell pályára lépnie az alakulatnak. Februárban hét, márciusban hat bajnoki meccset tartalmaz a program, és ezek mellett még a Magyar Kupában is helyt kell állniuk a Balaton-partiaknak.

A nem mindennapi kihívás vezérével, a BKSE szakvezetőjével beszélgettünk a szombati, Gyöngyös elleni rajt előtt.

Egy könnyű találós kérdés kezdésnek: tudja, miről nevezetes a 2020. október 22-i dátum?

– Ez tényleg nem nehéz, aznap játszottunk Csurgón, és azóta nem volt tétmérkőzésünk. Az igazság az, hogy már akkor is sok volt a hiányzónk, ennek ellenére szépen helytálltunk, döntetlent értünk el. Nem tudom, hogy van-e még egy olyan csapat, amely ennyit kihagyott, mint mi. Nagyon megtizedelt minket a koronavírus-járvány, a játékosok ráadásul egyesével-kettesével fertőződtek meg, így elhúzódott a rossz széria.

A játékosok mellett a vezetőedzőt sem kímélte a Covid.

– Igen, engem is ledöntött a betegség a lábamról, méghozzá elég keményen. Túl vagyok rajta, úgy kell fogalmazzak, túléltem, mert nagyon rossz állapotban voltam. Ma is járok vizsgálatokra, ahogyan a játékosok is, hiszen nem tudjuk, hosszú távon milyen szövődményei lehetnek a fertőzésnek.

Nem lehetett könnyű egy ilyen ősz után felkészülni egy ilyen tavaszra, hiszen hosszú kihagyást követően kell majd nagy terhelést elviselniük a folytatásban.

– Nemcsak fizikai oldalról nehéz ez, hanem lelkileg is. Minden alkalommal becsülettel készültünk, aztán jött a teszt, és vagy nálunk, vagy az ellenfelünknél pozitív eredmény született. Ez négyszer-ötször lejátszódott, borzasztó volt, a játékosokban halmozódott a feszültség, nagyon rossz idegi állapotba kerültek. Január 4-én kezdtük az idei felkészülést, sajnos nem tudtunk teljes kerettel gyakorolni, hiszen a világbajnoki részt vevő felnőtt, illetve a junior válogatottban is szerepeltek játékosaink. Többen pedig éppen csak visszatértek a fertőzés után. Óriási megterhelés vár ránk a folytatásban, de a többiek is hasonló helyzetben vannak. Erre kell készülnünk, ezt kell megoldanunk, nincs más lehetőségünk. Az biztos, hogy a regenerációra kevés idő lesz, és fontos, hogy minél hatékonyabban megoldjuk.

Említette a világbajnokságot, hogy tetszett a torna, a magyarok és a balatonfüredi kerettagok (Bóka Bendegúz, Topic Petar, Rodriguez Pedro) egyiptomi szereplése?

– Jó volt látni azt a magabiztosságot és egységet, amely a magyar válogatottat jellemezte. Tudtuk, mit akarunk, volt taktikánk, és nem mellesleg eredményesek is voltunk. Borzasztó jó meccseket játszottunk, bár alulmaradtunk, de szerintem a franciák elleni ütközet volt az egyik legjobb alakításunk a tornán. A füredi kerettagok azt hozták, amire számítottam, dicséret illeti őket. Topic játékperceit keveselltem kicsit, de az is igaz, hogy a másik két beállós megmutatta, hogy miért van ott, ahol. El kell fogadni a szakvezetés döntését.

A füredi keretben akadtak változások a közelmúltban, és úgy tudni, hogy egy sérülés is nehezíti az év eleji feladatokat.

– Így van, a fehérorosz Aliaksei Shynkel és Horváth László másutt folytatja pályafutását, Aleksandar Glendza személyében pedig egy monte­negrói válogatott kézilabdázót igazoltunk. Glendza nem léphet pályára a halasztott mérkőzéseken, így ő március végén játszhat először a csapatban. Sajnos kapusunk, Andó Arián az utolsó felkészülési mérkőzésen kézközépcsonttörést szenvedett, és már meg is műtötték. Március végéig, április elejéig nem számíthatunk rá, addig Bősz Dániel mellé az utánpótlásból hozunk fel kapust.

Szép kis sorozat előtt állnak. Mik a célok, milyen tavasszal lenne elégedett?

– Nem egyszerű a helyzetünk, de elkeseredésre semmi okunk. Megvannak a feladataink, amelyeket meg kell oldanunk és meg is fogjuk oldani őket. Ebben a szituációban nehéz távlati célt megfogalmazni, nem tervezünk nagyon előre, mindig csak a következő meccsre koncentrálunk. Először a Gyöngyös elleni összecsapásra, amelyet, bár iszonyatosan nehéz lesz, de hoznunk kell. Minden erőnkre szükség lesz, azonban a srácok alig várják a kezdést, úgy látom, nagyon koncentráltak, szeretnék a pályán megmutatni, hogy mennyit dolgoztak az elmúlt időszakban.