Nem sikerült a veszprémi pontszerzés

Éles Benedek tizenkét gólja is kevés volt a bravúrhoz a Budakalász ellen: a férfi kézilabda NB I-ben az őszről elhalasztott találkozón hét góllal kikapott az újonc Veszprémi KKFT.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Budakalász–VKKFT 36-29 (18-14)

Budakalász, zárt kapus mérkőzés. V.: Hargitai, Markó. Budakalász Kézilabda Zrt.: Váczi, Boros – Tyiskov 1, Koncz 5, Nagy N., Radnic, Fórizs, Prokop 3, Kiss 2, Holpert 2, Varjú 5 (2), Rotim 7, Ceranic, Perisic 11, Hrabák, Dávid. Edző: Csoknyai István.

Veszprémi KKFT: Borbély, Miklós – Tóth P. 1, Szeitl L., Somogyi, Füleki, Szmetán P. 1, Hári 7 (5), Éles 12 (2), Fazekas G. 2, Kristóf 1, Seregi, Tóth M. 1, Bugyáki, Tóth A. 2, Vajda 2. Edző: Tombor Csaba.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 11/7.

Az ősszel a koronavírus-járvány miatt elmaradt bajnoki mérkőzés pótlásával kezdődött a tavaszi szezon a Veszprémi KKFT számára.

Igazi rangadónak ígérkezett az összecsapás, ahol két kiváló hadvezér nézett farkasszemet egymással.

A sérüléséből felépült Éles Benedek büntetőjével indult a gólgyártás, amire Holpert válaszolt. A VKKFT gyors támadásokkal 5-2-re elhúzott, ám Rotim és Perisic találataival 8-7-re felzárkóztak a hazaiak.

Kristóf kiállítását három góllal büntette a Kalász (9-8), Varjú hétméterese után pedig időt kért Tombor Csaba.

Ezt követően több lehetősége is adódott a veszprémieknek az egyenlítésre, azonban egy-egy technikai hiba, eladott labda, elrontott támadás miatt ez nem sikerült (14-12). Öt perccel a játékrész vége előtt a korábbi füredi mester, Csoknyai István is rövid tanácskozásra hívta tanítványait. Jókor jött az időkérés, sikerült megakasztani a vendégeket, és a félidő végéhez érve négygólos előnyt épített a házigazda. Borbély kapus ezen a meccsen többször került kiszolgáltatott helyzetbe, és a második etapban Miklós érkezett a helyére (22-17). Miklósnak sikerült egy-két bravúrt bemutatni, azonban a társai elöl több hibát is vétettek, így elmaradt a felzárkózás (26-20). A legbosszantóbb az volt, több büntetőt is elrontottak a bakonyiak, Váczi kapus négy hetest is hárítani tudott.

Prokop góljával először nőtt hétre a differencia (47. perc: 27-20). Aztán Rotim kapott piros lapot, mert Fazekas Gergőt egyszerűen leütötte. A hármas védő kiesését azonban nem tudta kihasználni a VKKFT, a hajrához érve tovább nőtt a Budakalász előnye (31-22). Élest mindenképp dicséret illeti fantasztikus egyéni teljesítményéért, ám ezúttal ez most kevés volt a pontszerzéshez. A végén hét góllal maradt alul a VKKFT.

Tombor Csaba: – Ellenfelünk a játék minden elemében fölénk nőtt. A játékunk sebessége ma nem olyan fokozaton működött, mint azt korábban megszokhattuk.