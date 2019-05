Nilsson: Jó érzés lesz Szegeden ünnepelni

Könnyes és megható búcsúval ért véget a Telekom Veszprém–Mol Pick Szeged bajnoki döntő első felvonása, ahol a trónkövetelő bakonyiak 35-24-re mosták le a pályáról a csongrádiakat.

A tizenegy gólos diadalt követően féktelen ünneplés vette kezdetét a Veszprém Arénában. A nézők többsége nem mozdult a helyéről, várták, miként búcsúzik a veszprémi közönségtől a visszavonuló Nagy László, Momir Ilics, valamint a Szegedre igazoló Mikler Roland.

Először Nagy László kapott szót, aki elmondta, rengeteg kapott a szurkolóktól, jót és rosszat is, de ez mindig arra ösztönözte őt, hogy még jobb teljesítményt nyújtson és mindig többre, jobbra sarkallta. Azt mondta, három nagyon fontos mérkőzés van hátra, és szeretné három győzelem után szögre akasztani a szerelését. Momir Ilics magyarul mondott köszönetet a drukkereknek a szeretetért, a buzdításért.

Mikler Roland, Nagy Lászlóhoz hasonlóan nehezen tudott megszólalni, könnyeikkel küzdöttek, főleg, amikor ötezer ember skandálta a kapusnak: „Gyere vissza!”.

A hálóőr azt ígérte, három győztes meccs után mond csak búcsút. Kiderült még, Iman Jamali és René Toft Hansen is elköszön a Telekomtól.

Októberben, amikor Ljubomir Vranjest menesztették és Gulyás István ideiglenesen átvette a stafétát, lapunknak azt mondta, teljesen mindegy, mi történik a soron következő BL-meccsen, számára az egyik legfontosabb, hogy ismét önbizalmat adjon Andreas Nilssonnak. Nos, a svéd meg is kapta a bizalmat, s azóta szárnyal, most is az egyik legjobb volt a Szeged ellen.

– Mindenkinek nagyon nehéz volt az őszi, szeptemberi, októberi időszak. Bizakodva vártuk az új idényt, de egyáltalán nem úgy jöttek az eredmények, ahogy azt vártuk. Nyilván ez csökkentette az önbizalmunkat, különösen azokét, akik kevesebb lehetőséget kaptak. Én is ezek közé a játékosok közé tartoztam. David érkezése óta viszont jól megy a csapatnak, ezt a csütörtöki Szeged elleni mérkőzésen be is bizonyítottuk. Ráadásul sikerült bejutnunk a Final Fourba is, amit valljunk meg, októberben, senki sem gondolt volna. Izgalmas másfél hét vár ránk.

Nilsson azóta szinte minden ütközeten kulcsszerepet kap, s az ellenfél védői nem is tudják tartani. A bivalyerős svéd arra is képes, hogy szinte vízszintes testhelyzetben repüljön be a kapu felé, s mielőtt földet érne, a labdát a hálóba juttatja.

– Nem titok, én nem az a játékos vagyok, aki túl magasra tudna ugrani. Szeretem magamat minél közelebb tudni a földhöz. A levegőn eltöltött időt próbálom kitolni, sokat gyakorolom, hogy minél később érkezzek le a talajra. Egyelőre működik és ennek köszönhetően a gólszerzésből is ki tudom venni a részem.

A 28 éves Andreas szabadidejében szívesen jár golfozni, de a pocsék időjárás miatt az idén még csak kétszer jutott el játszani. – Remélem, a nyáron minél többször tudok golfozni. Most itt van velem a feleségem és a kisfiam is, velük töltöm minden szabad percemet.

Arra a kérdésre, hogy nem zavarja-e, hogy Szegeden kell majd ünnepelni a bajnoki címet, Nilsson azt válaszolta, az első céljukat, a hazai győzelmet már teljesítették.

– A második az, hogy Szegeden is nyerjünk és visszaszerezzük a bajnoki címet. Jó érzés lesz Szegeden ünnepelni, főleg annak tudatában, hogy az elmúlt időszakban többször is kikaptunk legnagyobb riválisunktól. A bajnoki cím megszerzésével viszont most méltó revánsot vehetünk rajtuk – hangsúlyozta.