Novothny Soma góllal és magyar zászlóval ünnepelte a sikert

Izgalmas, eseménydús, nem utolsósorban eredményes hónapokat töltött Dél-Koreában Novothny Soma. A veszprémi származású labdarúgó egy teljesen idegen kultúrába került, nem volt könnyű helyzetben, de megállta a helyét. Mind a pályán, mind azon kívül, természetesen sokat számított, hogy menyasszonya, Rubint Rella elkísérte a kelet-ázsiai kalandra.

Idén márciusban lett a dél-koreai Puszan labdarúgója Novothny Soma, akit az Újpest FC adott kölcsön Ázsiába. A nagy múltú Puszan Ipark FC a második vonalban szerepelt, immáron múlt időben, mert Somának is hála, a csapat nemrég – négy év után – kivívta a feljutást.

– Egy teljesen idegen közegbe csöppentünk, az első 3-4 napban azt sem tudtam, hogy merre, hány méter és nagyjából másfél hónap kellett ahhoz, hogy teljesen átálljunk az ottani életre – tekintett vissza a koreai kezdetekre Novothny Soma, a korábban Olaszországban légióskodó futballista hozzátette: a helyi kultúra, az emberek, a környezet, a mindennapi élet, mind civilben, mind futballmezben, komoly alkalmazkodást követelt.

Elmondta, azon a környéken nagyon kevesen beszélnek angolul, és ennek értelmében ilyen nyelvű feliratokkal sem találkozni, sem a boltokban, sem az utcákon, és az éttermekben sem nagyon.

– Hatalmasat fejlődött az activity-tudásom, biztos vagyok benne, hogy jó leszek a szilveszteri partin – nevetett a Veszprémi FC USE kötelékében nevelkedett támadó.

– A csapatnál volt egy tolmács, ő bármikor a rendelkezésünkre állt, rengeteget segített. Emellett sokat használtuk a telefonunkat, amikor igyekeztünk fordító segítségével tájékozódni. Egyébként elkezdtünk koreaiul tanulni Rellával, ám a kiejtésénél megakadtunk, mondanom sem kell, elég bonyolult nyelv, és ha valamit egy picit is másképp ejtesz, az teljesen mást jelent. A csapaton belül is érdekes volt a helyzet, mert a keretből a két brazil és az egy ausztrál légiós mellett csupán két helyi játékossal tudtam angolul szót érteni. A többiekkel és az edzővel nem.

A 25 éves labdarúgót számos érdekes élmény érte a kint töltött hónapok alatt. Például ott van a jótékonykodás, amellyel kapcsolatban Dél-Koreában mások a szokások, mint nálunk. Tőlük, futballistáktól például fizetésük egy százalékát automatikusan levonják szegény gyermekek támogatására, de nem is ez az igazán különleges, hanem az, hogy a lőtt gólok is értékesek. Sománál minden szerzett találat ezer dollárt ért, amelyet szintén jótékonykodásra fordított a klub. Egy alkalommal, amikor a magyar fiú mesterhármast ért el, egy kórházban fekvő férfi ellátására fordították az összeget. Kiderült, ezzel elérhetővé vált a beteg számára egy drága műtét, amely megmentette korábban levágásra ítélt lábát.

Természetesen a labdarúgásban is sok minden máshogy van, mint ahogyan azt Európában megszoktuk. – Nincs annyi taktika, mint nálunk és jellemző, hogy inkább a védekezés megszervezésére koncentrálnak, a támadások lefolyását nem határozzák meg annyira. És ami futás megy, az hihetetlen. A meccseken nincs labdanyugtatás, csak kontra, oda-vissza, folyamatosan, megállás nélkül.

A sok futáshoz természetesen kőkemény felkészülés dukál, Soma elárulta: egyedül csak a Walter Mazzarri-féle Nápolynál élt át hasonló futómennyiséget tartalmazó edzéseket.

– Háromszor voltunk egy hetes edzőtáborban, és oda nem azért mentünk, hogy jól érezzük magunkat. Ráadásul sokszor csak előző nap jelentették be az utazást, kemény volt. Érdekes, hogy otthon is szigorú napirendet követtünk. Be kellett menni délben a klubházba, ott ebédeltünk és csak este mentünk haza, azaz edzésen kívül is sok időt töltöttünk ott. Persze így Rellának sem volt könnyű, hiszen sokat volt egyedül, de jól feltalálta magát, tanult, kirándult, foglalkozott a saját dolgaival. Összességében azért jól felvettük a ritmust.

A sok munkának meglett az eredménye, a Puszan négy év után elérte célkitűzését, feljutott az első ligába. A többszörös koreai bajnok, egyszeres Ázsia-kupa győztes klub így visszakerült méltó helyére.

– Mi voltunk a bajnokság fő esélyese, mindenkit meglepett, hogy a Kvangdzsu lett az aranyérmes és automatikus feljutó. Szerencsére második helyezettként nekünk is maradt esélyünk és éltünk is vele, két párharcos osztályozón sikerült kivívnunk az első osztályú szereplést.

Soma az utolsó találkozón gólt is szerzett, az volt neki a 13. találata a bajnoki szezonban. A siker értékét mutatja, hogy milyen érzéseket váltott ki azokból, akik régóta szolgálják a klubot.

– Azok, akik hosszú ideje ott vannak, és négy esztendőt vártak a feljutásra, rendesen bömböltek, ritkán látni felnőtt embereket így sírni. Megható volt ezt átélni. Ahogyan az is jól esett, hogy két szurkoló, akik minden meccsen ott voltak, még idegenben is, magyar zászlóval kedveskedtek nekem. Az összes találkozón láttam a zászlót, amit az osztályozó végén odaadtak, fantasztikus volt, hogy 13 ezer kilométerre az otthonomtól magyar lobogóval ünnepelhetek.

Novothny Soma jelenleg itthon van, kölcsönszerződése lejárt, elmondta, egyelőre nem tudja, mit hoz a folytatás. A csatár az Újpest játékosa, de a Puszannak opciós joga van a vásárlásra. Elárulta, hallott megkeresésekről, de most egyelőre a pihenésre koncentrál, arra mostanában nem volt lehetősége, Koreában ugyanis szünet nélkül bonyolítják le a bajnokságot.

A folytatás azért is érdekes, mert Rellával esküvőt szeretnének a közeljövőben, és annak megszervezése miatt természetesen nem mindegy, mit hoz a jövő a futballpályafutásban.