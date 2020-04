Novothny Soma motiválja a fiatalokat

Az Újpest FC csatára, ­Novothny Soma egy mezt ajánlott fel a házi dekázóverseny győztesének, amit a VFC USE U9-es korosztályának hirdetett meg a fiatalok edzője.

A koronavírus-járvány miatt bizony a VFC USE labdarúgó-­utánpótlás-képző egyesületnél is szünetel a munka. Az edzők e-mailen, a Facebookon próbálják tartani a kapcsolatot tanítványaikkal, otthon végezhető, labdakezelést fejlesztő, szűk helyen, akár egy szobában is megoldható gyakorlatsorokkal igyekeznek fejleszteni a gyerekeket.

Az elmúlt hetek bezártsága miatt azonban érezhetően csökkent a fiúk motivációja, sok szülő arról számolt be, a csemeték nagyon várják már az edzéseket, a közös programot, a találkozást. Az U9-es korosztályban Bényi Kálmán edző dekázóversenyt hirdetett, hátha újabb lendületet tudnak venni a gyerkőcök. Ráadásul a győztesnek nívós ajándékot ígért.

– Az elmúlt napokban többször is a házunk előtt kerékpározott el Novothny Soma. Ekkor jutott eszembe, milyen jó lenne, ha valahogy motiválni tudná a gyerekeket. Felvettem vele a kapcsolatot, s a következő alkalommal, amikor épp a napi edzését végezte, megállt nálunk. Nem is számítottam rá, de még egy mezt is felajánlott a dekázóversenyünk győztesének, amit ezúton is külön köszönök – mesélte az edző.

A veszprémi nevelésű játékos, aki jelenleg az Újpest FC csatára, a videóban arról beszél a gyerekeknek, a karantén remek alkalom arra, hogy azokat a képességeiket fejlesszék, amiben gyengébbnek érzik magukat. Most van idő be­gyakorolni a mozdulatokat, cseleket, hogy amikor újra kezdődnek az edzések, újult erővel, még erősebben, ügyesebben térhessenek vissza.

Mint megtudtuk, ­Novothny Soma motivációs üzenete valóban jót tett, a nyolcéves futballistapalánták hatalmas elánnal vetették bele magukat a munkába.

A dekázóversenyben is igen éles a harc, jelenleg Andor Dániel vezeti a sort 36 érintéssel.