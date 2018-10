Nyílt levélben kéri a szurkolók támogatását a Telekom Veszprém vezetősége

A klub honlapján tette közzé nyílt levelét a veszprémi kézilabdacsapat vezetősége, melyben türelmet és pozitív hozzáállást kérnek a szurkolóktól.

„Tisztelt Szurkolóink!

A Veszprémi Építők Sport Egyesület és a Veszprém Handball Team Zrt. vezetősége ezúton szeretne a Telekom Veszprém Szurkolóihoz fordulni. A veszprémi kézilabda család 1977 óta íródó története során már rengeteg alkalommal megmutatta erejét, amelynek alapja a Klub, a csapat és a sportág iránti szeretet, valamint az összefogás volt. Közösségünknek ez az ereje már sok nehézségen átsegítette az együttest, újra és újra a sikerek útjára vezetve, vagy azon tartva azt. Ezúttal is erre van szüksége Mindenkinek, akinek szívügye a Telekom Veszprém eredményes szereplése!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Sajnos az elmúlt idény és az új szezon kezdete sem úgy alakult, ahogyan azt a Klub, a Csapat és a Szurkolótábor tagjai szerették volna, éppen ezért szükség volt a változtatásra a szakmai stáb élén. Ezt a döntést a Klub és a Zrt. vezetősége meghozta, megteremtve egyúttal a lehetőségét egy új fejezet kezdetének, amely remélhetőleg ismét rangos trófeák megszerzésében és újabb Bajnokok Ligája Final4-beli szereplés formájában teljesedik ki. Ennek az új időszaknak a legelején állunk most. Tudjuk, hogy sok nagy csata és leküzdendő akadály vár a Csapatra és a Klubra a pályán és azon kívül egyaránt. Ahhoz, hogy ezeket sikerrel vegyük, ismét össze kell fognunk, érezve, hogy Drukkereink továbbra is mögöttünk állnak és támogatnak bennünket, az elmúlt időszak rossz eredményei ellenére is. Itt az ideje annak, hogy a gyalázkodó és a személyeskedéstől sem mentes véleménynyilvánítások helyett a buzdító és a közös munkát elősegítő hangok vegyék át a főszerepet.

Ezúton kérjük a nemcsak általunk, de a Bajnokok Ligája vezetőedzői által többször is Európa legjobb szurkolóinak választott veszprémi Tábor segítségét, türelmét és pozitív hozzáállását az előttünk álló kihívásokhoz. Hiszünk benne, hogy együtt ismét sikerülni fog az őt megillető helyre emelni szeretett Klubunkat!

Hajrá Veszprém!

Sportbaráti üdvözlettel:

Szabó János, elnök – Veszprémi Építők Sport Egyesület és dr. Csík Zoltán, vezérigazgató – Veszprém Handball Team Zrt.”

Mint korábban megírtuk, a klub hétfőn rövid közleményt adott ki, miszerint azonnali hatállyal felmentették a munkavégzés alól Ljubomir Vranjes vezetőedzőt és segítőjét, Björn Satherströmöt, illetve a szakmai igazgató, Eklemovics Nikola is távozik az egyesülettől.