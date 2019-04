Nyolchetes böjt ért véget Pápán

A góllövőlista negyedik helyén álló Kenesei Krisztiánt a soraiban tudó Komárom látogat a Perutz FC otthonába.

Húsvétvasárnap nyolchetes böjt ért véget a Perutz FC számára, ugyanis 2018 novembere után ismét sikerült nyernie a csapatnak, ráadásul idegenben.

– A mérkőzés 70 százalékában fölényben játszottunk, nagyjából az történt, amit mi szerettünk volna, a fennmaradó 30-ban az egyébként jó taktikát választó Sárvár dominált – emlékezett vissza a Vas megyeiek felett aratott 2-1-es sikerre Lengyel Ferenc, a Perutz trénere. – Jó felfogású, masszív ellenféllel találkoztunk, nehéz meccs volt, de összességében megérdemelten nyertünk. Ami biztató, hogy sok olyan elem visszaköszönt, amelyet az elmúlt két hétben védekezésben és támadásban gyakoroltunk.

A sikerhez hozzájárulhatott az is, hogy a fiúk a meccset megelőző napokban jó hangulatú, horgászással egybekötött összetartáson vettek részt.

– Minden részlet fontos, így az ilyen külön programok is kellenek ahhoz, hogy egy csapat még jobban összekovácsolódjon. A sárvári összecsapás előtt egy kis peca után halászlevet készítettünk, ezen a héten pedig a védelem oszlopa, Császár Attila csillogtatta meg főzőtudományát, ínycsiklandozó pörkölt készült.

Vasárnap 16.30-tól az a Komárom látogat a Perutz-stadionba, mely három győzelmet és hat vereséget számlál tavasszal, legutóbbi hat fellépéséből ötöt elveszített, egyetlen sikerét viszont az éllovas Ajka ellen ünnepelhette.

– A Komárom négy ponttal előttünk áll, ami jelzi az erőviszonyokat, akár esélyesnek is tekinthetjük őket. Bozsik Péter személyében remek edző ül a kispadon, a keretben sok rutinos játékos van, köztük a 14 góllal a mesterlövészek listáján negyedik helyen álló Kenesei Krisztián. Kenőt mindenki ismeri, hiszen játszott is itt, Pápán, életveszélyes szabadrúgásai vannak, sőt a pontrúgások előkészítéséből is aktívan kiveszi a részét, nagyon figyelni fogunk rá.

A Perutz trénere elmondta, győzelmi szándékkal lépnek pályára, ennek elérése érdekében nagyon számít a közönségre, ezért a csapat nevében kéri a drukkereket, hogy látogassanak ki az április 28-án 16.30-kor kezdődő bajnokira.