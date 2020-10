Ők lettek a forduló legjobbjai

Három játékos került be a forduló válogatottjába abból a fűzfői csapatból, amely elvette a Tihanyi FC szezonbeli veretlenségét a labdarúgó megye I nyolcadik fordulójában.

A szünetben még hátrányban volt, de fordulás után gyorsan eldöntötte a pontok sorsát a Magyarpolány Herenden. A vendégek 0-1-ről fordítottak 3-1-re, s végül 4-3 arányban nyertek. Bencsik Dávid ehhez két találattal járult hozzá.

Nyolcadik idei bajnokiját is behúzta a Tapolca, az éllovas ráadásul nem akárkit fektetett két vállra, a mezőny egyik legerősebbjénél, a Balatonalmádinál bizonyult jobbnak. Izgalmas meccset produkáltak a felek: az Almádi kétszer egyenlített, majd a 69. percben a vezetést is átvette. A TIAC nagyot küzdött, egalizált, és a 92. percben megszerezte a győztes találatot (4-3). A hazaiak a 63. percben emberhátrányba kerültek, a vendégektől a 87. percben állított ki egy játékost a bíró. Ki kell emelni Tóth Marcell teljesítményét, aki két parádés gólt (az elsőt és az utolsót) szerzett a derbin. A remek formát mutató támadó mellett a szintén eredményes Dobján Adrián került be a forduló válogatottjába a tapolcaiak közül.

Első vereségét szenvedte el ebben az idényben a Tihanyi FC, amely derbin maradt alul, a Fűzfői AK vitte el a pontokat otthonából. A hazaiak csak egyszer tudták bevenni Radnai Gábor kapuját, a FAK – amelyben a hálóőr mellett Espár Csaba és Mári Milán is remekül teljesített – 2-1-re nyert. Szedlacsek Balázs két gyors góllal hamar eldöntötte a Devecser SE elleni mérkőzést, amelyet az Ajka Kristály 4-2-re nyert meg a létszámhiányosan is becsülettel küzdő hazaiakkal szemben.

A forduló alsóházi rangadóját a Péti MTE nyerte meg, méghozzá idegenben, 2-1-re tudott győzni a Gyulafirátót SE otthonában. A vendégektől Pálfi Róbert került be e heti csapatunkba. Újabb magabiztos sikert aratott az Úrkút SK, a Sümegen 3-0 arányban nyerő csapatból a második gólt szerző Márton Gábor, valamint Udvardi Mózes teljesítményét emeltük ki.

Először nyert ebben a szezonban a Várpalotai BSK, amely hátrányból állt fel Csetényben. Szurok Viktor egyenlített a mérkőzésen, majd a vendégek ismét betaláltak és 2-1-es sikert arattak.

A játéknap legjobbjai, kapus: Radnai Gábor (Fűzfői AK). Hátvédek: Pálfi Róbert (Péti MTE), Szurok Viktor (Várpalotai BSK), Mári Milán (Fűzfői AK). Középpályások: Dobján Adrián (TIAC VSE), Espár Csaba (Fűzfői AK), Márton Gábor (Úrkút SK), Udvardi Mózes (Úrkút SK). Támadók: Bencsik Dávid (Magyarpolány SE), Tóth Marcell (TIAC VSE), Szedlacsek Balázs (Ajka Kristály).