Ők lettek az év legjobbjai Zircen

Felnőtt kategóriában Kaufmann Krisztián darts­versenyző, az utánpótlás­sportolók között Vintze Regina sportlövő, az MTTSZ Területi Klub Zirc tagja vehette át az Év Sportolója díjat az önkormányzattól elmúlt évi kiemelkedő eredményeiért.

A fennálló veszélyhelyzetre való tekintettel rendhagyó módon, szűk körben került sor a díjak átadására a Városházán, a sportolók teljesítményét Ottó Péter polgármester méltatta, majd Varga Zitával, az Emberi Kapcsolatok Bizottsága elnökével együtt átadta a díjakat.

Kaufmann Krisztián éppen huszonöt évvel ezelőtt, 1995-ben ismerkedett meg a dartsszal édesapja által, és azóta megállás nélkül űzi ezt a sportot. Negyedszázadot átívelő pályafutása alatt nyert Európa-bajnoki címet, és részt vett világbajnokságon is. Az elmúlt évben is hozta szokásos jó formáját. Immár hetedszer nyerte meg az Észak-dunántúli Magyar Darts Ligát és 26. alkalommal a Veszprém megyei steel egyéni bajnokságot. Mindemellett a Húsvét Open Székesfehérváron és az Évzáró Veszprém/Zirc dartsversenyen is felállhatott a dobogó legmagasabb fokára.

A kitüntetett sportoló a közelmúltban átvette a városban nagy múltra visszatekintő Wings Darts Klub irányítását édesapja, Kaufmann Ferenc nyomdokain.

A 2005-ben született Vintze Regina harmadik éve tagja a zirci lövészklubnak, felkészítő edzője Varjas József. Két fegyvernemben, légpisztoly és nyíltirányzékú légpuska húszlövéses számokban, egyéni és csapat kategóriában egyaránt többször felállhatott a dobogóra az elmúlt évben. Legkiemelkedőbb eredménye az Általános és Középiskolások Országos Bajnokságán elért első helyezés volt. A Sportlövő Diákolimpia országos döntőjében, egyéniben bronz-, csapatban pedig ezüstérmet szerzett. A sportlövészet hazai fellegvárának számító településeken is rendre érmes helyeken végzett, a Baján megrendezett Céllövész Emlékversenyen például egyéniben és csapatban is megnyerte a légpuska húszlövéses számot.