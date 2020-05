Önkéntes alapon, de újra edzenek a Telekom Veszprém játékosai

Közel két hónapos szünet után önkéntes alapon újból edzést tartott David Davis, a Telekom Veszprém férfi-kézilabdaegyüttes vezetőedzője.

A Telekom Veszprém férfi kézilabdázói hivatalos közösségi felületükön hozták nyilvánosságra, hogy önkéntes alapon, de újra megkezdődtek az edzések a Veszprém Arénában.

Többek között a fiatal Palasics Kristóf mellett Lékai Máté csapatkapitány, Dejan Manaszkov balszélső, Dragan Gajic jobbszélső, valamint Kent Robin Tönnesen jobbátlövő, Vladimir Cupara kapus vett részt az első, nem hivatalos gyakorláson, amelyet David Davis vezetett, és persze Carlos Perez másodedző sem hiányozhatott.

Korábban Sevinger Zsolt, a Veszprém Handball Team Zrt. cégvezetője az Sz-Press Hírszolgálatnak elmondta, még legalább két hónap, mire újra a teljes csapat munkába állhat.

– A keret külföldi tagjai közül többen már akkor elköszöntek tőlünk, amikor kiderült, hogy a bajnokság nem folytatódik, mások azért vártak ki, mert Magyarországon nagyobb biztonságban érezték magukat, mint a szülőhazájukban, vagy időbe telt a hazautazásuk megszervezése. Magyar diplomáciai segítség mellett az érintett országok budapesti nagykövetségeinek közbenjárása is kellett ahhoz, hogy az egyiptomi Omar Jahja és a brazil Rogerio Moraes hazatérhessen, most viszont éppen az a feladat, hogy a szerb Vladimir Cupara, valamint honfitársa, a már a szakmai stábban dolgozó Momir Ilics is útra kelhessen és csatlakozhasson szeretteihez – fogal­mazott.