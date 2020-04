Önuralmat, önfegyelmet tanult a dartstábla előtt a veszprémi játékos

Az egyetlen női dartsos Veszprémben Oláh Gabriella, aki ugyan csak hobbiként űzi ezt a sportágat, mégis már egy-egy nemzetközi versenyen megmutatta, hogy érdemes vele számolni.

Egyetemistaként, az Erasmus-programnak köszönhetően Varsóban töltött egy fél évet. Itt ismerkedett meg a dartscal. Először csak a vendéglátóhelyekről ismert dartsgépeken játszott, s akkor kapta meg első nyílkészletét is. Magyarországra visszatérve humánkineziológia szakon szerzett diplomát a Testnevelési Egyetemen, majd kosárlabda sportedzői végzettséget szerzett. Veszprémbe visszatérve gyorsan a dartstábla előtt találta magát újra, s ekkor már viszonylag rendszeresen dobált, egyre ügyesebben. Közben benevezett a női Budapest Bajnokságra, ahol rögtön egy második hellyel mutatkozott be. Veszprémben a Centrum DSE indított dartsszakosztályt, amelynek Gabi is a tagja. A helyi dartsosok a Bagoly nevű vendéglátóegységben edzenek, ott alakítottak ki számukra négy megfelelő pályát.

– Természetesen a legtöbb versenyen a tévében is látott 501, dupla kiszállóval játékot játsszuk. A tévében látott nemzetközi viadalokon, világbajnokságokon nagy ritkán láthatunk olyat, hogy egy-egy klasszis kilenc nyíllal befejezi a játszmát. Nekem a legjobbam 15 nyíl, ami a női mezőnyben egész jónak számít – mesélte Gabi, aki a Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesületnél dolgozik főállású edzőként. A 30 éves játékos úgy vélekedett, a darts igazi mentális sportág. – Igazi lelki hadviselés zajlik a pályán, még ha ez kívülről nem is mindig látszik. Szerintem, ha játék közben nem tudod teljesen kitörölni az elmédben cikázó gondolatokat, akkor könnyen ki tudsz zökkenni és oda a meccs. Az a legjobb, ha nincs más, csak te és a tábla. Bevallom, azt nagyon élvezem, amikor hátrányból jövök fel és nyerek. Amikor látom, hogy megfogtam a riválist, és tudom, hogy még vezet, de ez már nem sokáig tart – magyarázta.

Gabi nemrégiben két nemzetközi erőpróbán is részt vett. Előbb Prágában a 170 fős női mezőnyben a 17. helyen végzett, majd Szlovákiában, Pozsonyban a kilencedik lett. Érdekes, hogy mindkétszer a világbajnok Lorainne Winstanley győzte le.

– Első alkalommal nagyon izgultam, még leget sem tudtam nyerni ellene. Pozsonyban viszont már szerettem volna neki megmutatni, mennyit fejlődtem és hogy képes vagyok ellene is jó játékra. Sikerült is több leget megnyernem, de a sikerre még várnom kell ellene.

Nagy álma, hogy egyszer részt vegyen a londoni dartsvilágbajnokságon, amit minden év végén rendeznek meg és a döntőt január 1-jén tartják. Erre a bakancslistás tervre azonban még várnia kell, ugyanis már önmagában a belépőnek is igen borsos ára van. A legutóbbi vébén ismerhette meg a földkerekség Fallon Sherrock nevét, aki több fordulót is túlélt a világsztárokkal teletűzdelt mezőnyben. Ez a hölgy a veszprémi dartsos példaképe. Gabi azt is elárulta, meglehetősen lobbanékony természetű, de a dartsnak köszönhetően sokat finomodott, sokkal fegyelmezettebb lett, önfegyelmet, önuralmat tanult. A darts mellett azonban a legnagyobb szerelme a kosárlabda.

– Szeretnék jó edzővé válni és ezért nagyon sokat teszek. Ha az edzősködés lehetővé teszi, akkor szívesen adnék magamnak 1,5–2 évet, hogy megtudjam, mire lehetnék még képes a dartsban. Ez azt jelentené, hogy több versenyen indulnék, többet tréningeznék, gyakorolnék.

Most úgy vélem, ha sikerülne évente négy-öt komolyabb nemzetközi megméretésen részt venni a hazai viadalok mellett, akkor be lehetne jutni a világranglistán a legjobb ötvenbe. Persze mindehhez nem elég a szorgalom és a kitartás. El is kell jutni a viadalokra, ami költséges.