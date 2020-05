Orbán Éva kalapácsvető elhalasztotta a visszavonulást a koronavírus-járvány miatt

Nem vonul vissza az év végén Orbán Éva magyar csúcstartó kalapácsvető. Lapunknak elmondta, továbbra is az olimpiai és az Európa-bajnoki részvétel a célja.

Az idény elején a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) kiválósága, Orbán Éva még arról beszélt, a 2020-as esztendő lesz az utolsó éve aktív sportolóként. A koronavírus-járvány azonban alaposan felborított mindent, így a kalapácsvető is az újratervezés mellett döntött.

– Nem a 2020-as év az utolsó a pályafutásomban – kezdte a kiválóság. – Úgy gondolom, az egyéves halasztás még belefér, talán még jól is jött. Ezért az olimpiáig és az Európa-bajnokságig mindenképpen versenyezni szeretnék – hangsúlyozta.

Zentai Tibor tanítványa elmesélte, a tavalyi év egyáltalán nem úgy sikerült számára, ahogy azt eltervezte. Elég sokat kihagyott, s ez az időszak főleg mentálisan hagyott benne mély nyomokat. Az év végén azonban újra összeszedte magát és újult erővel vágott neki a munkának.

– A felkészülésem kísértetiesen hasonlított a 2013-asra, arra az évire, amikor többször is sikerült magyar csúcsot dobnom – emelte ki. – Egyre magabiztosabbnak érzem magam és technikailag is közelítek már a legjobb kivitelezés felé. Azonban a versenyhiány miatt kétségtelenül lehet bennünk hiányérzet – magyarázta. A pápai származású atléta elmondta, a járvány dacára el tudta végezni az előírt munkát, nem maradtak ki edzések, és azért, hogy ne váljanak monotonná a gyakorlások, négyfordulós háziversenyt rendeztek egymás közt a veszprémi dobók. A legutóbbin Éva 66,41 métert dobott, amely kifejezetten jó eredménynek számít a jelenlegi helyzetben.

– A Nemzetközi Atlétikai Szövetség döntése értelmében az idén nem lehet szintet teljesíteni semmilyen jövő évi eseményre, azonban ezt úgy fogom fel, hogy így nyertünk egy évet, amikor nyugodtan készülhetünk. Most úgy gondolom, mindenképpen szeretnék részt venni az ötkarikás játékokon és az Eb-n is. A biztos kvótát érő szint 72,50 méter, ám szerintem ezt nem tudják majd olyan sokan megdobni. A harminckettes mezőnybe a legjobb átlaggal rendelkező dobók juthatnak így be. Vagyis akkor lehet keresnivalóm, ha öt rangos, előkelő besorolású versenyen is leg­alább 69-70 métert tudok dobni – derült ki.

Arról is beszélt, jelenleg a magyar mezőnyben Gyurátz Réka a legjobb, ám Éva képesnek érzi magát arra, hogy felvegye vele és a többi feltörekvő fiatallal a versenyt, és egy-egy erőpróbán akár meg is előzze. A kora miatt – 36 éves – viszont nyilván lassabban regenerálódik, és más munkát is kell végeznie.

Orbán Éva hozzátette még, igyekezett kihasználni a karantént önfejlesztésre, edzői tudása elmélyítésére. Pszichológiai, önismereti könyveket, edzéselmélettel kapcsolatos cikkeket olvasott.

– Jelenleg egy tizenöt fős csoporttal dolgozom. A gyerekek elszántak és lelkesek. Próbáltam kihasználni a hirtelen jött szabadidőt, hiszen egy edzőnek mindig tudni kell motiválni a tanítványait és az sem árt, ha a legújabb edzésmódszerekkel és azok hatásaival is tisztában van. Úgy gondolom, csak az válhat hiteles és jó trénerré, aki folyamatosan képzi magát és törekszik arra, hogy lépést tartson a legjobb és legmodernebb edzéslehetőségekkel, módszerekkel – vélekedett.

Éva zárásként megemlítette, bár a 2020-as versenyeken, már ha lesznek ilyenek, nem osztanak kvótát, azért szeretne minél jobban teljesíteni, hiszen egy 70 méter közeli eredmény után más lelkivilággal, jobb szájízzel és motiváltabban lát neki a 2021-es esztendőnek. Japánban ugyanis még csak átutazóban járt, de jövőre szeretné jobban megismerni a távol-keleti országot.