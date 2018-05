Óriási élménnyel gazdagodtak a veszprémi futballpalánták

Több veszprémi futballpalánta is a helyszínen tekinthette meg az Újpest FC-Puskás Akadémia labdarúgó Magyar Kupa döntőt.

A kupát végül az Újpest hódította el. A lila-fehérek csatára, Novothny Soma veszprémi nevelés, egy busznyi bakonyi gyermek az ő invitálására és segítségével jutott el a Groupama Arénában rendezett derbire.

– Legjobb barátom, Novothny Soma nagyszerű gesztussal ajándékozta meg U-8-as csapatomat. Még nem jutott döntőbe az Újpest, Soma már megígérte nekem, ha összejön a finálé, egy 50 személyes busszal megszponzorálja utazásunkat, ha felmegyünk szurkolni. A szülőkkel, gyerekekkel együtt nagyon hálásak vagyunk neki. A focistapalánták óriási élménnyel gazdagodtak. Arra talán ő sem gondolt, hogy példát is mutat ezzel. A nyolc éves Borbély Zalán, amikor megtudta, hogy miről van szó, a következőt reagálta: anya, én is kifizetem majd a buszt a gyerekeknek, amikor nagy focista leszek – mondta el a Naplónak Farkas László, a VFC USE edzője.