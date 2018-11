Óriási mérkőzésen nyert újra az FC Ajka

Közel két hónapja nem kapott gólt az FC Ajka, most a Szabadkikötő csapata feladta a leckét a listavezetőnek.

A labdarúgó NB III-ban azonban nagy erőket mozgósított az ajkai alakulat a győzelem megszerzése érdekében.

THSE–FC Ajka 3–4 (2–1)

Budapest, 100 néző. Jv.: Katona B. THSE-Szabadkikötő: Csontos – Gere, Baksa, Révész, Gál Sz., Szabó M. – Pokó, Katona, – Kondor (Altorjai), Tóth H. (Gál T.), Wágner (Péter). Edző: Németh Gábor. FC Ajka: Horváth D. – Köles, Pákai, Kovács Csemer – Illés (Nagy E.), Csizmadia, Kenderes, Horváth P. (Erdei) – Oláh (Molnár T.), Nagy K. Edző: Schindler Szabolcs.

Gólszerzők: Révész, Wágner, Gál Sz., ill. Molnár T., Nagy M., Oláh, Csizmadia.

A hazaiak kezdtek lendületesebben, az 5. percben meg is szerezték a vezetést, Szabó szabadrúgása után a kapu előtt pattogó labdát Gál fejjel juttatta a hálóba, 1-0.

A 19. percben Tóth lesgyanús helyzetből törhetett kapura, átadását Wágner közvetlen közelről lőtte a kapu bal oldalába, 2-0.

A 27. percben Köles nagy bedobását követően a hosszú saroknál Oláh közelről a jobb kapufa mellé helyezett, 2-1.

Az 59. percben baloldali ajkai támadásnál a felfutó Csemer beadása Csizmadiát találta meg, aki 12 méterről a kapu bal oldalába emelt, 2-2.

Az egyenlítő gól után mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek a gólszerzésre.

A 83. percben a hazai védők hibáját kihasználva a csereként beállt Molnár szerzett labdát a THSE tizenhatosán belül, elhúzta a játékszert a kapus mellett is, és közvetlen közelről a hálóba passzolt, 2-3.

A 86. percben ismét egy hazai szabadrúgás következett, ezúttal is Szabó lőtte a kapu elé a labdát, az ajkai védők nem tudtak felszabadítani, a gólvonal előtt pattogó labdát végül Révész juttatta a hálóba, 3-3.

A 90. percben Nagy K. hibázta el lehetőségét, a hosszabbításban azonban javított, lecsapott egy hosszan előrevágott labdára, a kapus mellett is elhúzta a labdát és higgadtan lőtt a hálóba, 3-4.

Érdekesség, hogy szeptember 30.-a után először kapott gólt az FC Ajka.

Schindler Szabolcs: – Úgy játszott a Szabadkikötő, mint egy C ligás angol csapat, nagyon agresszíven harcoltak minden labdáért, pontrúgásaik nagyon veszélyesek voltak, ez megnehezítette a dolgunkat. Dicséret illeti a csapatomat, hogy 0-2-ről is fel tudott állni és az utolsó pillanatig harcolva sikerült nyern a minket ezúttal is elkísérő lelkes szurkolóink biztatásával.

