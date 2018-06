Orosz győzelem a Dragon Európa-bajnokságon

Egész héten át tartott az idei legkiemelkedőbb nemzetközi vitorlásesemény, a Dragon Európa-bajnokságon 57 hajó közel 180 versenyzője szállt vízre, akik 15 országot képviseltek.

Többszörös olimpiai bajnok, America’s Cup győztes, világ- és Európa-bajnok vitorlázók szálltak vízre, hogy ebben az elegáns, időtlenül sikeres hajóosztályban mérjék össze tudásukat.

– Az évad vitorláseseményei közül kettő áll igazán közel a szívünkhöz: a Dragon Európa-bajnokság és az idén 50. Kékszalag – mondta el Bóka István, füredi polgármester a megnyitón.

Jövőre lesz 90 éves a dragon hajóosztály, ami sokáig olimpiai hajóosztály is volt. Ez volt az a hajótípus, amiből az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején a magyar sporthajógyártás elindult, amivel a magyar versenyvitorlázás bekerült a nemzetközi vérkeringésbe. Ez volt az első két méter alatti szélességű, nyolc méter hosszú hajó, amit közúton könnyen lehetett szállítani.

– A mai napig nagyon sok országban változatlan formában használják. Nagyon érdekes emberek vitorláznak ebben a hajóosztályban, mondhatjuk, hogy a gazdasági elit hajóosztálya ez. Erre a versenyre is érkezett olyan csapat, ahol külön embert alkalmaznak a pakolásra, külön az összeszerelésre, külön a takarításra. Sok befolyásos, gazdag ember vitorlázik itt, például ebben a hajóosztályban vitorlázott János Károly spanyol király is, aki 1972-ben a nyári olimpiai játékokon is részt vett. A Nemzetközi Vitorlás Szövetség több elnöke és vezetői is dragon hajóosztályban szállnak vízre, mindannyian remek sportolók.

A legsikeresebbek közül például Magyarországra is eljött a háromszoros olimpiai bajnok és America Kupája-győztes német vitorlázó Jochen Schümann. A visszhangok alapján Balatonfüred simán ott van Monaco és Cannes mellett, nagyon tetszik nekik itt – mondta el lapunknak Böröcz István, a rendezvénynek is helyt adó Balatonfüredi Yacht Club (BYC) ügyvezető igazgatója.

Böröcz István elmondta azt is, hogy a BYC stratégiájának része, hogy folyamatosan nemzetközi versenyeket tart, a Dragon Eb nagy presztízsű verseny. A viadalra 10 magyar hajó kvalifikálta magát, ebből három: a Johanna, a Nyári Mikulás és a 7Arts kiemelkedik a magyar mezőnyből is.

A dragon Európa-bajnokságon a hétfői rajt szél hiányában elmaradt, de a következő napokon így sikerült hat futamot lebonyolítani.

Az aranyérmet végül az orosz Annapurna nevű hajó, kormányosa Anatolij Loginov, legénysége Alekszander Shalagin és Vagyim Statszenko nyerte meg. Második a monacói színekben vitorlázó német Jens Rathsack kormányozta egység (legénység: Tiago Marcelino, Diogo Pereira), míg a bronzérmet szintén egy orosz hajó: Dmitrij Szamohin, Alekszej Busujev és Andrej Kiriljuk szerezte meg.

A rendezőknek nehéz körülmények között sikerült kiváló versenyt rendezni, jelesre vizsgázott a BYC is.